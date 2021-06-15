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Более 500 мероприятий пройдут на фестивале "Красная площадь"
Более 500 мероприятий пройдут на фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 15.06.2021
Более 500 мероприятий пройдут на фестивале "Красная площадь"
Более 500 мероприятий пройдут с 17 по 20 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", все необходимые меры безопасности будут соблюдены, сообщил... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:57
2021-06-15T15:57
россия
гузель яхина
евгений водолазкин
александр пушкин
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 500 мероприятий пройдут с 17 по 20 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", все необходимые меры безопасности будут соблюдены, сообщил журналистам заместитель председателя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Владимир Григорьев.Ранее пресс-служба фестиваля сообщила РИА Новости, что "Красная площадь" готовится к проведению в запланированные даты, с 17 по 20 июня, информации о переносе или отмене в связи с усилением мер безопасности нет."В программе более 500 событий… Все меры предосторожности на фестивале будут соблюдены", - рассказал Григорьев.Он уточнил, что среди этих мероприятий - музыкальные и театральные постановки, встречи с писателями и поэтами, а также лекции, кинопоказы и другие события.Откроется фестиваль концертом лауреатов и призёров Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева. Также организаторы фестиваля организуют концерт в честь 222-летия Пушкина, в рамках концерта рамках которого якутский рэпер и поэт Дорхоон Дохсун Ворогушин представит новое прочтение "Евгения Онегина", добавил Григорьев.Свои книги на фестивале представят издательства из 45 регионов России. Среди участников фестиваля - Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Диана Арбенина, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие, которые будут представлять свои книги, а также размышлять вместе с посетителями о жизни и литературе.Фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. В этом году он пройдет с 17 по 20 июня.РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://realty.ria.ru/20210608/vystavka-1736126103.html
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россия, гузель яхина, евгений водолазкин, александр пушкин, общество
Более 500 мероприятий пройдут на фестивале "Красная площадь"
15:57 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади расставляет книги
Участница ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади расставляет книги - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Более 500 мероприятий пройдут на фестивале "Красная площадь" с соблюдением мер безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 500 мероприятий пройдут с 17 по 20 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", все необходимые меры безопасности будут соблюдены, сообщил журналистам заместитель председателя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Владимир Григорьев.
Ранее пресс-служба фестиваля сообщила РИА Новости, что "Красная площадь" готовится к проведению в запланированные даты, с 17 по 20 июня, информации о переносе или отмене в связи с усилением мер безопасности нет.
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"В программе более 500 событий… Все меры предосторожности на фестивале будут соблюдены", - рассказал Григорьев.
Он уточнил, что среди этих мероприятий - музыкальные и театральные постановки, встречи с писателями и поэтами, а также лекции, кинопоказы и другие события.
Откроется фестиваль концертом лауреатов и призёров Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева. Также организаторы фестиваля организуют концерт в честь 222-летия Пушкина, в рамках концерта рамках которого якутский рэпер и поэт Дорхоон Дохсун Ворогушин представит новое прочтение "Евгения Онегина", добавил Григорьев.
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Свои книги на фестивале представят издательства из 45 регионов России. Среди участников фестиваля - Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Диана Арбенина, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие, которые будут представлять свои книги, а также размышлять вместе с посетителями о жизни и литературе.
Фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. В этом году он пройдет с 17 по 20 июня.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
РоссияГузель ЯхинаЕвгений ВодолазкинАлександр ПушкинОбщество
 
 
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