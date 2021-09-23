https://ria.ru/20210923/radzinskiy-1751435456.html

Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем - РИА Новости, 23.09.2021

Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с 85-летием писателя Эдварда Радзинского, соответствующие телеграммы... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:12

2021-09-23T12:12

2021-09-23T12:12

культура

владимир путин

эдвард радзинский

михаил мишустин

новости культуры

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с 85-летием писателя Эдварда Радзинского, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабмина."Примите поздравления с 85-летием... Вас хорошо знают и любят как автора целого ряда просветительских проектов, чьё творчество завоевало сердца самой широкой аудитории, в том числе молодежи",- говорится в телеграмме президента.Также Путин назвал писателя человеком многогранного дарования и большой созидательной энергии, по праву входящим в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства."Желаю доброго здоровья, благополучия и бодрости духа", - добавил президент.Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил литературный дар и мастерское владение словом Эдварда Радзинского."Вас, одного из самых ярких писателей и драматургов, известного историка, уникального рассказчика, интеллигента и эрудита, по праву считают современным классиком. Ваши литературный дар, мастерское владение словом воплощаются в замечательные романы, повести и пьесы, которые пользуются огромной популярностью,"- говорится в тексте телеграммы.Также глава правительства пожелал деятелю искусства творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20210923/radzinskiy-1751123321.html

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владимир путин, эдвард радзинский, михаил мишустин, новости культуры