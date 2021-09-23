Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/radzinskiy-1751435456.html
Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем - РИА Новости, 23.09.2021
Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с 85-летием писателя Эдварда Радзинского, соответствующие телеграммы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:12
2021-09-23T12:12
культура
владимир путин
эдвард радзинский
михаил мишустин
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/67/1555316752_0:212:2918:1853_1920x0_80_0_0_fb0d07c1e8e03d1e9d101e80fdcf59aa.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с 85-летием писателя Эдварда Радзинского, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабмина."Примите поздравления с 85-летием... Вас хорошо знают и любят как автора целого ряда просветительских проектов, чьё творчество завоевало сердца самой широкой аудитории, в том числе молодежи",- говорится в телеграмме президента.Также Путин назвал писателя человеком многогранного дарования и большой созидательной энергии, по праву входящим в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства."Желаю доброго здоровья, благополучия и бодрости духа", - добавил президент.Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил литературный дар и мастерское владение словом Эдварда Радзинского."Вас, одного из самых ярких писателей и драматургов, известного историка, уникального рассказчика, интеллигента и эрудита, по праву считают современным классиком. Ваши литературный дар, мастерское владение словом воплощаются в замечательные романы, повести и пьесы, которые пользуются огромной популярностью,"- говорится в тексте телеграммы.Также глава правительства пожелал деятелю искусства творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20210923/radzinskiy-1751123321.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/67/1555316752_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a04f8a56f6350992606c443c985c38b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, эдвард радзинский, михаил мишустин, новости культуры
12:12 23.09.2021
 
Путин и Мишустин поздравили писателя Радзинского с юбилеем

Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили писателя Эдварда Радзинского с 85-летием

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПублицист и драматург Эдвард Радзинский представляет свою новую книгу "Бабье царство. Русский парадокс" в рамках фестиваля на Красной площади
Публицист и драматург Эдвард Радзинский представляет свою новую книгу Бабье царство. Русский парадокс в рамках фестиваля на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с 85-летием писателя Эдварда Радзинского, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабмина.
"Примите поздравления с 85-летием... Вас хорошо знают и любят как автора целого ряда просветительских проектов, чьё творчество завоевало сердца самой широкой аудитории, в том числе молодежи",- говорится в телеграмме президента.
Также Путин назвал писателя человеком многогранного дарования и большой созидательной энергии, по праву входящим в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства.
"Желаю доброго здоровья, благополучия и бодрости духа", - добавил президент.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил литературный дар и мастерское владение словом Эдварда Радзинского.
"Вас, одного из самых ярких писателей и драматургов, известного историка, уникального рассказчика, интеллигента и эрудита, по праву считают современным классиком. Ваши литературный дар, мастерское владение словом воплощаются в замечательные романы, повести и пьесы, которые пользуются огромной популярностью,"- говорится в тексте телеграммы.
Также глава правительства пожелал деятелю искусства творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.
Драматург, сценарист, телеведущий Эдвард Радзинский - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
05:52
Биография Эдварда Радзинского
 
КультураВладимир ПутинЭдвард РадзинскийМихаил МишустинНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
Лента новостейМолния