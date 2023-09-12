https://ria.ru/20230912/doronina-1895752651.html

Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет

Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет - РИА Новости, 12.09.2023

Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени М. Горького, режиссер, актриса театра и кино Татьяна Доронина отмечает свое 90-летие, сообщили в пресс-службе МХТ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:59

2023-09-12T09:59

2023-09-12T10:00

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мхат имени м. горького

эдвард радзинский

культура

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народная артистка СССР, президент МХАТ имени М. Горького, режиссер, актриса театра и кино Татьяна Доронина отмечает свое 90-летие, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. "Сегодня отмечает юбилей выдающаяся актриса, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина. Выпускница Школы-студии МХАТ, на сцене Художественного театра она играла с 1966 по 1972 год, а затем вернулась сюда в 1983-м. Она была несравненной Машей в "Трех сестрах" и Альдонсой в "Дульсинее Тобосской", Грушенькой в "Братьях Карамазовых" и Настей в "На дне", специально на нее был поставлен спектакль "О женщине" по пьесе Эдварда Радзинского и драма Алексея Арбузова "Ночная исповедь", она блистала в дуэте с Олегом Табаковым в "Скамейке" по пьесе Александра Гельмана. В 1987 году, после раздела Художественного театра на две труппы, Татьяна Доронина возглавила МХАТ имени М. Горького на Тверском бульваре. Сегодня Татьяна Васильевна – президент этого театра", - говорится в сообщении в телеграм-канале театра. Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ, с 1956 по 1959 год работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"), с 1959 по 1966 год была ведущей актрисой Ленинградского академического БДТ имени Максима Горького (ныне БДТ имени Товстоногова). С 1966 по 1972 год – актриса МХАТ СССР имени Максима Горького. С июля 1987 года Доронина – художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького, а с 2018 года - президент театра. Как ведущая актриса театра, Доронина исполнила роли Раневской в "Вишневом саде" Антона Чехова, актрисы в "Старой актрисе на роль жены Достоевского" Эдварда Радзинского, Татьяны в "Пророке" по произведениям Александра Пушкина, Зои Пельц в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова, леди Макбет в "Макбете" Уильяма Шекспира. В качестве режиссера она поставила "На дне" Максима Горького (1987), "Три сестры" Антона Чехова (1987 и 1998), "Белая гвардия" Михаила Булгакова (1991), "Прощание в июне" Александра Вампилова (2004), "Так и будет" Константина Симонова (2010), "Не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца…" Евгения Шварца (2012), "Как боги" Юрия Полякова (2014), "Пигмалион" Бернарда Шоу (2016) и другие. Доронина дебютировала в кино в 1955 году в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Главные роли в таких кинолентах как "Три тополя на Плющихе" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Мачеха" (1973), "Ольга Сергеевна" (1975) принесли ей всесоюзную популярность. Татьяна Доронина является членом Союза писателей России и в 1998 году у нее вышла книга "Дневник актрисы". Творчество Татьяны Дорониной отмечено различными наградами и премиями: актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В честь Дорониной назван астероид – 19120 Doronina, открытый Крымской обсерваторией в 1983 году.

https://ria.ru/20230912/doronina-1895615912.html

https://ria.ru/20220222/doronina-1774351102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ссср, татьяна доронина, мхат имени м. горького, эдвард радзинский, культура