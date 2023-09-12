Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР Татьяна Доронина отмечает 90-летний юбилей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина во время сбора труппы
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина во время сбора труппы. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народная артистка СССР, президент МХАТ имени М. Горького, режиссер, актриса театра и кино Татьяна Доронина отмечает свое 90-летие, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
"Сегодня отмечает юбилей выдающаяся актриса, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина. Выпускница Школы-студии МХАТ, на сцене Художественного театра она играла с 1966 по 1972 год, а затем вернулась сюда в 1983-м. Она была несравненной Машей в "Трех сестрах" и Альдонсой в "Дульсинее Тобосской", Грушенькой в "Братьях Карамазовых" и Настей в "На дне", специально на нее был поставлен спектакль "О женщине" по пьесе Эдварда Радзинского и драма Алексея Арбузова "Ночная исповедь", она блистала в дуэте с Олегом Табаковым в "Скамейке" по пьесе Александра Гельмана. В 1987 году, после раздела Художественного театра на две труппы, Татьяна Доронина возглавила МХАТ имени М. Горького на Тверском бульваре. Сегодня Татьяна Васильевна – президент этого театра", - говорится в сообщении в телеграм-канале театра.
Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ, с 1956 по 1959 год работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"), с 1959 по 1966 год была ведущей актрисой Ленинградского академического БДТ имени Максима Горького (ныне БДТ имени Товстоногова). С 1966 по 1972 год – актриса МХАТ СССР имени Максима Горького. С июля 1987 года Доронина – художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького, а с 2018 года - президент театра.
Как ведущая актриса театра, Доронина исполнила роли Раневской в "Вишневом саде" Антона Чехова, актрисы в "Старой актрисе на роль жены Достоевского" Эдварда Радзинского, Татьяны в "Пророке" по произведениям Александра Пушкина, Зои Пельц в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова, леди Макбет в "Макбете" Уильяма Шекспира. В качестве режиссера она поставила "На дне" Максима Горького (1987), "Три сестры" Антона Чехова (1987 и 1998), "Белая гвардия" Михаила Булгакова (1991), "Прощание в июне" Александра Вампилова (2004), "Так и будет" Константина Симонова (2010), "Не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца…" Евгения Шварца (2012), "Как боги" Юрия Полякова (2014), "Пигмалион" Бернарда Шоу (2016) и другие.
Доронина дебютировала в кино в 1955 году в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Главные роли в таких кинолентах как "Три тополя на Плющихе" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Мачеха" (1973), "Ольга Сергеевна" (1975) принесли ей всесоюзную популярность.
Татьяна Доронина является членом Союза писателей России и в 1998 году у нее вышла книга "Дневник актрисы". Творчество Татьяны Дорониной отмечено различными наградами и премиями: актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В честь Дорониной назван астероид – 19120 Doronina, открытый Крымской обсерваторией в 1983 году.