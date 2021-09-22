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Аварии и катастрофы самолетов Ан-26 в России в 2012-2021 годах
Аварии и катастрофы самолетов Ан-26 в России в 2012-2021 годах - РИА Новости, 22.09.2021
Аварии и катастрофы самолетов Ан-26 в России в 2012-2021 годах
22 сентября 2021 года в Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту которого находятся шесть человек. Последний раз пилоты подавали сигнал в 38... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:27
2021-09-22T15:27
происшествия
справки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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22 сентября 2021 года в Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту которого находятся шесть человек. Последний раз пилоты подавали сигнал в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. Они выполняли технический рейс, целью которого было тестирование средств связи. На место выдвинулись группа Амурского спасательного центра и вертолет Ми-8 Росавиации. По сообщению МЧС, поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.6 июля 2021 года на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительным данным регионального МЧС, на борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа. Все они погибли.26 мая 2021 года при совершении посадки в международном аэропорту "Якутск", экипаж воздушного судна Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии", следовавшего из города Хабаровска, заметил, что воздушное судно перемещается левее оси взлетно-посадочной полосы. Командиром было принято решение применить экстренное торможение, чтобы не допустить выход воздушного судна за пределы полосы. При выполнении торможения произошло разрушение трех пневматиков-колес (из четырех) на двух основных опорах шасси. Экипаж не пострадал. Пассажиры и груз отсутствовали.26 апреля 2021 года грузовой самолет Ан-26 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность. На борту самолета находились четыре члена экипажа. 1 июля 2019 года транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря. На борту воздушного судна находился только экипаж в составе семи человек, никто не пострадал. 4 марта 2019 года в Московской области транспортный самолет Ан-26, совершая посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома. Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет повреждений не получил.17 ноября 2017 года в Якутии в аэропорту поселка Батагай произошла аварийная посадка самолета Ан-26 из-за утечки топлива. На борту, по данным СМИ, находились пять человек. Пострадавших не было. 30 мая 2017 года в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.27 апреля 2017 года Ан-26 совершил аварийную посадку в Хабаровске. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Причиной инцидента стало растрескивание стекла в кабине пилотов.11 октября 2016 года в Абыйском районе Якутии самолет Ан-26-100 авиакомпании "Полярные авиалинии" при заходе на посадку в аэропорту Белая Гора приземлился на расстоянии около 300 400 метров левее взлетно посадочной полосы и получил значительные повреждения фюзеляжа, правого винта, правой и носовой стоек шасси. Посадка воздушного судна производилась в условиях снегопада. На борту самолета находилось 27 пассажиров и шесть членов экипажа, двое из них обратились за медицинской помощью.3 января 2015 года в аэропорту Магадана грузовой самолет Ан-26, выполнявший грузовой рейс Магадан – Мирный, при выруливании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. воздушное судно получило повреждения стойки шасси и фюзеляжа. В связи с ЧП работа аэропорта "Магадан" была приостановлена на несколько часов.21 ноября 2012 года утром при посадке в аэропорту поселка Депутатский Усть-Янского района Якутии самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Воздушное судно получило повреждение шасси, правого винта и крыла. Погибших и пострадавших не было. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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96
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происшествия, справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
15:27 22.09.2021
 

Аварии и катастрофы самолетов Ан-26 в России в 2012-2021 годах

© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краю
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22 сентября 2021 года в Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту которого находятся шесть человек. Последний раз пилоты подавали сигнал в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. Они выполняли технический рейс, целью которого было тестирование средств связи. На место выдвинулись группа Амурского спасательного центра и вертолет Ми-8 Росавиации. По сообщению МЧС, поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.
6 июля 2021 года на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительным данным регионального МЧС, на борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа. Все они погибли.
26 мая 2021 года при совершении посадки в международном аэропорту "Якутск", экипаж воздушного судна Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии", следовавшего из города Хабаровска, заметил, что воздушное судно перемещается левее оси взлетно-посадочной полосы. Командиром было принято решение применить экстренное торможение, чтобы не допустить выход воздушного судна за пределы полосы. При выполнении торможения произошло разрушение трех пневматиков-колес (из четырех) на двух основных опорах шасси. Экипаж не пострадал. Пассажиры и груз отсутствовали.
26 апреля 2021 года грузовой самолет Ан-26 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность. На борту самолета находились четыре члена экипажа.
1 июля 2019 года транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря. На борту воздушного судна находился только экипаж в составе семи человек, никто не пострадал.
4 марта 2019 года в Московской области транспортный самолет Ан-26, совершая посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома. Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет повреждений не получил.
17 ноября 2017 года в Якутии в аэропорту поселка Батагай произошла аварийная посадка самолета Ан-26 из-за утечки топлива. На борту, по данным СМИ, находились пять человек. Пострадавших не было.
30 мая 2017 года в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.
27 апреля 2017 года Ан-26 совершил аварийную посадку в Хабаровске. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Причиной инцидента стало растрескивание стекла в кабине пилотов.
11 октября 2016 года в Абыйском районе Якутии самолет Ан-26-100 авиакомпании "Полярные авиалинии" при заходе на посадку в аэропорту Белая Гора приземлился на расстоянии около 300 400 метров левее взлетно посадочной полосы и получил значительные повреждения фюзеляжа, правого винта, правой и носовой стоек шасси. Посадка воздушного судна производилась в условиях снегопада. На борту самолета находилось 27 пассажиров и шесть членов экипажа, двое из них обратились за медицинской помощью.
3 января 2015 года в аэропорту Магадана грузовой самолет Ан-26, выполнявший грузовой рейс Магадан – Мирный, при выруливании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. воздушное судно получило повреждения стойки шасси и фюзеляжа. В связи с ЧП работа аэропорта "Магадан" была приостановлена на несколько часов.
21 ноября 2012 года утром при посадке в аэропорту поселка Депутатский Усть-Янского района Якутии самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Воздушное судно получило повреждение шасси, правого винта и крыла. Погибших и пострадавших не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
ПроисшествияСправкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26Исчезновение с радаров Ан-26 под Хабаровском
 
 
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