https://ria.ru/20210426/samolet-1729927659.html

Грузовой Ан-26 сел в Петербурге после сигнала о неисправности

Грузовой Ан-26 сел в Петербурге после сигнала о неисправности

Грузовой самолет Ан-26 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:23

2021-04-26T10:23

2021-04-26T10:30

ан-26

пулково (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151736/14/1517361463_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_5a99def3becaca1323c6170254f77cca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Грузовой самолет Ан-26 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы"."В 08:36 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку грузовой самолет Ан-26. Во время полёта наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", - отметили РИА Новости в компании.На борту самолета находились четыре члена экипажа. Сейчас Пулково продолжает работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20210417/prizemlenie-1728750743.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, пулково (аэропорт), происшествия