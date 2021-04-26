https://ria.ru/20210426/samolet-1729927659.html
Грузовой Ан-26 сел в Петербурге после сигнала о неисправности
Грузовой Ан-26 сел в Петербурге после сигнала о неисправности
Грузовой самолет Ан-26 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:23
2021-04-26T10:23
2021-04-26T10:30
ан-26
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Грузовой самолет Ан-26 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы"."В 08:36 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку грузовой самолет Ан-26. Во время полёта наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", - отметили РИА Новости в компании.На борту самолета находились четыре члена экипажа. Сейчас Пулково продолжает работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20210417/prizemlenie-1728750743.html
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ан-26, пулково (аэропорт), происшествия