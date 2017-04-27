В Хабаровске аварийно сел самолет Ан-26 из-за треснувшего стекла

ХАБАРОВСК, 27 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-26 из-за треснувшего стекла в кабине пилотов, сообщает в четверг Дальневосточное следственное управление на транспорте.
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета по факту аварийной посадки самолета Ан-26 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.