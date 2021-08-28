https://ria.ru/20210828/zvezdy-1747079786.html

Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы

Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы - РИА Новости, 28.08.2021

Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы

Многие селебрити рассказывают о дорогих подарках и недешевых покупках. Кто-то приобрел просторную квартиру, кто-то носит украшения стоимостью в несколько... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:57

2021-08-28T11:57

2021-08-28T11:57

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

ксения бородина

знаменитости

оксана самойлова

джиган (денис устименко-вайнштейн)

сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Многие селебрити рассказывают о дорогих подарках и недешевых покупках. Кто-то приобрел просторную квартиру, кто-то носит украшения стоимостью в несколько миллионов. Чем знаменитости хвастались в последнее время — в материале РИА Новости. Кольцо в десять каратНа днях Мария Погребняк продемонстрировала кольцо за 110 миллионов рублей. Правда, точную стоимость ювелирного украшения знаменитость не знает, ведь не она его покупала: такой подарок ей сделал супруг."Ну колечко у меня — десять карат. Graff, бриллианты. Вообще, тут больше карат, только центральный — десять. Оно стоит больше миллиона долларов. Я точно не знаю, мне муж подарил", — говорит Погребняк.Именная сумкаТридцатидвухлетнюю супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову в Сети недавно осудили за дорогой аксессуар. Она поделилась с фанатами фото, сделанным на отдыхе в Ялте. На снимке Татьяна изображена держащей в руках сумку известного бренда с именной надписью. Пользователи быстро вычислили стоимость изделия. Она достигает 240 тысяч рублей. "Люкс не может быть дешевым. И цены в этом сегменте растут из года в год", — отреагировала на критику жена юмориста.Президентский люкс для ребенкаДвадцать седьмого июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнилось десять лет. Оксана Самойлова начала праздновать день рождения дочери заранее. Она забронировала президентский люкс с видом на Кремль. В СМИ утверждают, что сутки проживания в таких апартаментах обойдутся в 200 тысяч рублей, если не больше. На этом сюрпризы не закончились. Ариеле подарили сумочку, за которую, по мнению прессы, ее родители могли заплатить не менее 100 тысяч рублей. Портрет, оцененный в миллионТарзан (Сергей Глушко) написал портрет супруги Наташи Королевой. О том, что муж работает над картиной, певица сообщила подписчикам еще несколько недель назад. Тринадцатого августа танцор поделился с фанатами результатами своего труда. Сколько Тарзан потратил на холст и краски, неясно. Однако поклонники высоко оценили его старания. На днях Королева сообщила: один из фанатов предложил за полотно миллион рублей. Холостяцкая берлогаКурбан Омаров, бывший супруг Ксении Бородиной, после развода купил себе квартиру. В личном Instagram-аккаунте он разместил фото с голыми стенами нового жилья — ему предстоит заняться обустройством апартаментов. "Не думал, что когда-нибудь еще раз придется столкнуться с ремонтом. Но жить где-то надо, поэтому я приобрел себе 130 "квадратов" холостяцкой берлоги и даже уже сделал дизайн-проект", — рассказал Омаров подписчикам. Первый планшетНе все селебрити хвастаются только очень дорогими покупками и подарками. Бритни Спирс не смогла сдержать эмоции, когда у нее в руках оказался ее первый планшет. Взволнованная поп-звезда рассказала о новом гаджете фанатам. "У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" — говорила певица. В 2008 году отец исполнительницы Джейми стал ее опекуном. Он контролировал финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года Бритни выступила в суде по делу об отмене опеки. Она заявила, что травмирована и несчастна. Фанаты с пониманием отнеслись к эмоциональной реакции Спирс. "Она всю жизнь работала и получила планшет только сегодня. Как же это больно", "Это страшно. Ты буквально была пленницей", — писали они.В августе отец Бритни решил отказаться от опекунства.

https://ria.ru/20210730/volya-1743680947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наташа королева (наталия порывай), ксения бородина, знаменитости, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), сергей глушко (тарзан)