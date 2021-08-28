Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210828/zvezdy-1747079786.html
Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы
Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы - РИА Новости, 28.08.2021
Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы
Многие селебрити рассказывают о дорогих подарках и недешевых покупках. Кто-то приобрел просторную квартиру, кто-то носит украшения стоимостью в несколько... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:57
2021-08-28T11:57
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
ксения бородина
знаменитости
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
сергей глушко (тарзан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576874050_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_88df3d474865565ebfdebf948abcf56c.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Многие селебрити рассказывают о дорогих подарках и недешевых покупках. Кто-то приобрел просторную квартиру, кто-то носит украшения стоимостью в несколько миллионов. Чем знаменитости хвастались в последнее время — в материале РИА Новости. Кольцо в десять каратНа днях Мария Погребняк продемонстрировала кольцо за 110 миллионов рублей. Правда, точную стоимость ювелирного украшения знаменитость не знает, ведь не она его покупала: такой подарок ей сделал супруг."Ну колечко у меня — десять карат. Graff, бриллианты. Вообще, тут больше карат, только центральный — десять. Оно стоит больше миллиона долларов. Я точно не знаю, мне муж подарил", — говорит Погребняк.Именная сумкаТридцатидвухлетнюю супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову в Сети недавно осудили за дорогой аксессуар. Она поделилась с фанатами фото, сделанным на отдыхе в Ялте. На снимке Татьяна изображена держащей в руках сумку известного бренда с именной надписью. Пользователи быстро вычислили стоимость изделия. Она достигает 240 тысяч рублей. "Люкс не может быть дешевым. И цены в этом сегменте растут из года в год", — отреагировала на критику жена юмориста.Президентский люкс для ребенкаДвадцать седьмого июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнилось десять лет. Оксана Самойлова начала праздновать день рождения дочери заранее. Она забронировала президентский люкс с видом на Кремль. В СМИ утверждают, что сутки проживания в таких апартаментах обойдутся в 200 тысяч рублей, если не больше. На этом сюрпризы не закончились. Ариеле подарили сумочку, за которую, по мнению прессы, ее родители могли заплатить не менее 100 тысяч рублей. Портрет, оцененный в миллионТарзан (Сергей Глушко) написал портрет супруги Наташи Королевой. О том, что муж работает над картиной, певица сообщила подписчикам еще несколько недель назад. Тринадцатого августа танцор поделился с фанатами результатами своего труда. Сколько Тарзан потратил на холст и краски, неясно. Однако поклонники высоко оценили его старания. На днях Королева сообщила: один из фанатов предложил за полотно миллион рублей. Холостяцкая берлогаКурбан Омаров, бывший супруг Ксении Бородиной, после развода купил себе квартиру. В личном Instagram-аккаунте он разместил фото с голыми стенами нового жилья — ему предстоит заняться обустройством апартаментов. "Не думал, что когда-нибудь еще раз придется столкнуться с ремонтом. Но жить где-то надо, поэтому я приобрел себе 130 "квадратов" холостяцкой берлоги и даже уже сделал дизайн-проект", — рассказал Омаров подписчикам. Первый планшетНе все селебрити хвастаются только очень дорогими покупками и подарками. Бритни Спирс не смогла сдержать эмоции, когда у нее в руках оказался ее первый планшет. Взволнованная поп-звезда рассказала о новом гаджете фанатам. "У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" — говорила певица. В 2008 году отец исполнительницы Джейми стал ее опекуном. Он контролировал финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года Бритни выступила в суде по делу об отмене опеки. Она заявила, что травмирована и несчастна. Фанаты с пониманием отнеслись к эмоциональной реакции Спирс. "Она всю жизнь работала и получила планшет только сегодня. Как же это больно", "Это страшно. Ты буквально была пленницей", — писали они.В августе отец Бритни решил отказаться от опекунства.
https://ria.ru/20210730/volya-1743680947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576874050_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_a934d23c8a0ddb6b830b68130e51af69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наташа королева (наталия порывай), ксения бородина, знаменитости, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), сергей глушко (тарзан)
11:57 28.08.2021
 

Новости шоу-бизнеса: на что звезды в пандемию тратят свои миллионы

© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Многие селебрити рассказывают о дорогих подарках и недешевых покупках. Кто-то приобрел просторную квартиру, кто-то носит украшения стоимостью в несколько миллионов. Чем знаменитости хвастались в последнее время — в материале РИА Новости.

Кольцо в десять карат

На днях Мария Погребняк продемонстрировала кольцо за 110 миллионов рублей. Правда, точную стоимость ювелирного украшения знаменитость не знает, ведь не она его покупала: такой подарок ей сделал супруг.
© @Дымоход/YouTubeСколько стоит шмот? Лук за 110 000 000 рублей?! Мария Погребняк! Кадр видео
Сколько стоит шмот? Лук за 110 000 000 рублей?! Мария Погребняк! Кадр видео
© @Дымоход/YouTube
Сколько стоит шмот? Лук за 110 000 000 рублей?! Мария Погребняк! Кадр видео
"Ну колечко у меня — десять карат. Graff, бриллианты. Вообще, тут больше карат, только центральный — десять. Оно стоит больше миллиона долларов. Я точно не знаю, мне муж подарил", — говорит Погребняк.

Именная сумка

Тридцатидвухлетнюю супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову в Сети недавно осудили за дорогой аксессуар. Она поделилась с фанатами фото, сделанным на отдыхе в Ялте. На снимке Татьяна изображена держащей в руках сумку известного бренда с именной надписью.
Пользователи быстро вычислили стоимость изделия. Она достигает 240 тысяч рублей.
"Люкс не может быть дешевым. И цены в этом сегменте растут из года в год", — отреагировала на критику жена юмориста.

Президентский люкс для ребенка

Двадцать седьмого июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнилось десять лет. Оксана Самойлова начала праздновать день рождения дочери заранее.
© @samoylovaoxanaСкриншот сторис Оксаны Самойловой в Instagram
Скриншот сторис Оксаны Самойловой в Instagram
© @samoylovaoxana
Скриншот сторис Оксаны Самойловой в Instagram
Она забронировала президентский люкс с видом на Кремль. В СМИ утверждают, что сутки проживания в таких апартаментах обойдутся в 200 тысяч рублей, если не больше. На этом сюрпризы не закончились. Ариеле подарили сумочку, за которую, по мнению прессы, ее родители могли заплатить не менее 100 тысяч рублей.

Портрет, оцененный в миллион

Тарзан (Сергей Глушко) написал портрет супруги Наташи Королевой. О том, что муж работает над картиной, певица сообщила подписчикам еще несколько недель назад. Тринадцатого августа танцор поделился с фанатами результатами своего труда.
Сколько Тарзан потратил на холст и краски, неясно. Однако поклонники высоко оценили его старания. На днях Королева сообщила: один из фанатов предложил за полотно миллион рублей.

Холостяцкая берлога

Курбан Омаров, бывший супруг Ксении Бородиной, после развода купил себе квартиру. В личном Instagram-аккаунте он разместил фото с голыми стенами нового жилья — ему предстоит заняться обустройством апартаментов.
© Фото : @zimamoscow/InstagramБлогер Курбан Омаров показывает приобретенную квартиру
Блогер Курбан Омаров показывает приобретенную квартиру - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : @zimamoscow/Instagram
Блогер Курбан Омаров показывает приобретенную квартиру
"Не думал, что когда-нибудь еще раз придется столкнуться с ремонтом. Но жить где-то надо, поэтому я приобрел себе 130 "квадратов" холостяцкой берлоги и даже уже сделал дизайн-проект", — рассказал Омаров подписчикам.

Первый планшет

Не все селебрити хвастаются только очень дорогими покупками и подарками. Бритни Спирс не смогла сдержать эмоции, когда у нее в руках оказался ее первый планшет. Взволнованная поп-звезда рассказала о новом гаджете фанатам.
"У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" — говорила певица.
© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision
Бритни Спирс
В 2008 году отец исполнительницы Джейми стал ее опекуном. Он контролировал финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года Бритни выступила в суде по делу об отмене опеки. Она заявила, что травмирована и несчастна.
Фанаты с пониманием отнеслись к эмоциональной реакции Спирс. "Она всю жизнь работала и получила планшет только сегодня. Как же это больно", "Это страшно. Ты буквально была пленницей", — писали они.
В августе отец Бритни решил отказаться от опекунства.
Телеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой на маскарадном балу Bosco Бал 2017 в Большом театре - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 18:57Шоубиз
"Все трачу на жену": Павел Воля раскрыл, куда уходят его деньги
 
ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)Ксения БородинаЗнаменитостиОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Сергей Глушко (Тарзан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
12:52"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
Лента новостейМолния