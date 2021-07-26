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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210726/samoylova-1742909287.html
Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери
Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери - РИА Новости, 26.07.2021
Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери
27 июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнится десять лет. Ее мама Оксана Самойлова уже начала праздновать день рождения... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:02
2021-07-26T14:02
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
дети
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. 27 июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнится десять лет. Ее мама Оксана Самойлова уже начала праздновать день рождения девочки. В сторис личного микроблога жена музыканта показала, что ей подарила. Оксана решила сделать сюрприз для Ариелы и провести выходные вместе. Она забронировала на сутки президентский люкс с видом на Кремль. По данным "СтарХита", стоимость такого номера составляет "не менее 200 тысяч рублей в сутки". "Не может поверить. Те, у кого нет троих братьев и сестер, не поймут этого кайфа — побыть наедине с родителями", — комментирует реакцию дочери Самойлова.Также она подарила девочке дорогую сумку известного бренда. Позже Самойлова и Ариела отправились в СПА-центр. Там их уже ждал Джиган. У рэпера и его супруги четверо детей. Кроме Ариелы у них также есть еще две дочери: шестилетняя Лея и четырехлетняя Майя. В феврале 2020 у них родился сын Давид. Ранее стало известно, что Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль класса люкс.
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, дети
14:02 26.07.2021
 

Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери

© Фото : @samoylovaoxana/InstagramОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : @samoylovaoxana/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. 27 июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнится десять лет. Ее мама Оксана Самойлова уже начала праздновать день рождения девочки. В сторис личного микроблога жена музыканта показала, что ей подарила.
Оксана решила сделать сюрприз для Ариелы и провести выходные вместе. Она забронировала на сутки президентский люкс с видом на Кремль. По данным "СтарХита", стоимость такого номера составляет "не менее 200 тысяч рублей в сутки".
"Не может поверить. Те, у кого нет троих братьев и сестер, не поймут этого кайфа — побыть наедине с родителями", — комментирует реакцию дочери Самойлова.
Также она подарила девочке дорогую сумку известного бренда.
Позже Самойлова и Ариела отправились в СПА-центр. Там их уже ждал Джиган.
У рэпера и его супруги четверо детей. Кроме Ариелы у них также есть еще две дочери: шестилетняя Лея и четырехлетняя Майя. В феврале 2020 у них родился сын Давид.
Ранее стало известно, что Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль класса люкс.
Скриншот видео поздравления с 8 марта от Джигана в Instagram
9 марта, 16:45Шоубиз
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
 
ШоубизДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаДети
 
 
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