https://ria.ru/20210726/samoylova-1742909287.html
Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери
Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери - РИА Новости, 26.07.2021
Президентский люкс и дорогая сумка: Самойлова отмечает день рождения дочери
27 июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнится десять лет. Ее мама Оксана Самойлова уже начала праздновать день рождения... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:02
2021-07-26T14:02
2021-07-26T14:02
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
дети
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. 27 июля старшей дочери рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштеин) Ариеле исполнится десять лет. Ее мама Оксана Самойлова уже начала праздновать день рождения девочки. В сторис личного микроблога жена музыканта показала, что ей подарила. Оксана решила сделать сюрприз для Ариелы и провести выходные вместе. Она забронировала на сутки президентский люкс с видом на Кремль. По данным "СтарХита", стоимость такого номера составляет "не менее 200 тысяч рублей в сутки". "Не может поверить. Те, у кого нет троих братьев и сестер, не поймут этого кайфа — побыть наедине с родителями", — комментирует реакцию дочери Самойлова.Также она подарила девочке дорогую сумку известного бренда. Позже Самойлова и Ариела отправились в СПА-центр. Там их уже ждал Джиган. У рэпера и его супруги четверо детей. Кроме Ариелы у них также есть еще две дочери: шестилетняя Лея и четырехлетняя Майя. В феврале 2020 у них родился сын Давид. Ранее стало известно, что Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль класса люкс.
https://ria.ru/20210309/dzhigan-1600483145.html
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, дети