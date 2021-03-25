Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль за 35 миллионов
18:28 25.03.2021 (обновлено: 18:34 25.03.2021)
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал в Instagram о том, что подарил супруге Оксане Самойловой автомобиль класса люкс.
"Новый Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бейби-мама, на нее потрачу все", — подписал снимок Джиган, используя строки из своего трека.
Позже на своей странице подарком от мужа похвасталась и Самойлова. На снимке модель и многодетная мать (Джиган и Оксана воспитывают четверых детей) стоит, прислонившись к роскошной машине.
"Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек — мой новенький красавчик серый штормик", — написала Самойлова.
По информации СМИ, такой автомобиль стоит около 35 миллионов рублей. При этом в сторис Instagram модель отметила, что черный автомобиль той же марки в их семье уже есть.
Комментарии пользователей к этим постам противоречивы. Если одни (в том числе и известные артисты, друзья пары) радуются за Оксану, то другие недоумевают: откуда у Джигана такие деньги, и не думали ли они с супругой о том, чтобы часть средств тратить на благотворительность.
Ранее сообщалось, что на 8 марта Джиган арендовал для жены и дочек "ЦСКА Арену" и устроил им роскошный праздник.
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