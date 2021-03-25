https://ria.ru/20210325/dzhigan-1602804711.html

Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль за 35 миллионов

Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль за 35 миллионов

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал в Instagram о том, что подарил супруге Оксане Самойловой автомобиль класса люкс. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:28

2021-03-25T18:28

2021-03-25T18:34

стиль жизни

подарок

шоубиз

джиган (денис устименко-вайнштейн)

оксана самойлова

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал в Instagram о том, что подарил супруге Оксане Самойловой автомобиль класса люкс.Позже на своей странице подарком от мужа похвасталась и Самойлова. На снимке модель и многодетная мать (Джиган и Оксана воспитывают четверых детей) стоит, прислонившись к роскошной машине.По информации СМИ, такой автомобиль стоит около 35 миллионов рублей. При этом в сторис Instagram модель отметила, что черный автомобиль той же марки в их семье уже есть.Комментарии пользователей к этим постам противоречивы. Если одни (в том числе и известные артисты, друзья пары) радуются за Оксану, то другие недоумевают: откуда у Джигана такие деньги, и не думали ли они с супругой о том, чтобы часть средств тратить на благотворительность.Ранее сообщалось, что на 8 марта Джиган арендовал для жены и дочек "ЦСКА Арену" и устроил им роскошный праздник.

https://ria.ru/20210116/timati-1593212665.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, подарок, джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, шоу-бизнес, знаменитости, звезды