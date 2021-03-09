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https://ria.ru/20210309/dzhigan-1600483145.html
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:45
2021-03-09T17:01
новости культуры
оксана самойлова
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
цска
семья
шоубиз
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он разместил в Instagram.Ради праздника в центре катка арены установили и накрыли большой стол. Кроме того, Самойлову и девочек развлекали фигуристы и классические музыканты, а вокруг все было украшено цветами."Еще спрашивал, есть ли у меня какие-то догадки. Арендованную "ЦСКА Арену" со всем вот этим великолепием узнать просто невозможно. Это было так трогательно и так восхитительно. У меня было ощущение, что я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь", — поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram Оксана Самойлова. За несколько часов праздничное видео набрало в аккаунте супруги Джигана более двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что отец семейства устроил для своих дам действительно невероятный сюрприз. "До слез", "Красивые и счастливые. Пусть так будет всегда и у всех", "Великолепно", — написали подписчики.
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новости культуры, оксана самойлова, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, цска, семья, джиган (денис устименко-вайнштейн)

Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену

16:45 09.03.2021 (обновлено: 17:01 09.03.2021)
 
© @iamgeegun / InstagramСкриншот видео поздравления с 8 марта от Джигана в Instagram
Скриншот видео поздравления с 8 марта от Джигана в Instagram - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© @iamgeegun / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он разместил в Instagram.
"Вчера был прекрасный день! Пришлось чуток заморочиться. С 8 марта, красотки!" — написал Джиган.
Ради праздника в центре катка арены установили и накрыли большой стол. Кроме того, Самойлову и девочек развлекали фигуристы и классические музыканты, а вокруг все было украшено цветами.
"Еще спрашивал, есть ли у меня какие-то догадки. Арендованную "ЦСКА Арену" со всем вот этим великолепием узнать просто невозможно. Это было так трогательно и так восхитительно. У меня было ощущение, что я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь", — поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram Оксана Самойлова.
За несколько часов праздничное видео набрало в аккаунте супруги Джигана более двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что отец семейства устроил для своих дам действительно невероятный сюрприз.
"До слез", "Красивые и счастливые. Пусть так будет всегда и у всех", "Великолепно", — написали подписчики.
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ШоубизНовости культурыОксана СамойловаСтиль жизниШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЦСКАСемьяДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
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