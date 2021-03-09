https://ria.ru/20210309/dzhigan-1600483145.html

Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену

Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:45

2021-03-09T16:45

2021-03-09T17:01

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он разместил в Instagram.Ради праздника в центре катка арены установили и накрыли большой стол. Кроме того, Самойлову и девочек развлекали фигуристы и классические музыканты, а вокруг все было украшено цветами."Еще спрашивал, есть ли у меня какие-то догадки. Арендованную "ЦСКА Арену" со всем вот этим великолепием узнать просто невозможно. Это было так трогательно и так восхитительно. У меня было ощущение, что я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь", — поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram Оксана Самойлова. За несколько часов праздничное видео набрало в аккаунте супруги Джигана более двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что отец семейства устроил для своих дам действительно невероятный сюрприз. "До слез", "Красивые и счастливые. Пусть так будет всегда и у всех", "Великолепно", — написали подписчики.

https://ria.ru/20200615/1572957641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, оксана самойлова, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, цска, семья, джиган (денис устименко-вайнштейн)