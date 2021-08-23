https://ria.ru/20210823/koroleva-1746848379.html
Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей
Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей - РИА Новости, 23.08.2021
Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей
Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:46
2021-08-23T18:46
2021-08-23T18:46
шоубиз
искусство
наташа королева (наталия порывай)
знаменитости
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на годовщину свадьбы.На видео артистка раздумывает, стоит ли соглашаться на сделку. В финале Королева решила задать этот вопрос подписчикам."Продать однозначно. Муж рядом — еще нарисует", — рационально ответила одна из поклонниц.В кадр также попал автор работы Сергей Глушко. 21 августа пара отметила годовщину свадьбы — вместе они уже 18 лет.Ранее Королева показывала в соцсетях процесс создания этой картины.
https://ria.ru/20210706/nikolaev-1740133951.html
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искусство, наташа королева (наталия порывай), знаменитости, сергей глушко (тарзан)