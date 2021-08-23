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Шоубиз
https://ria.ru/20210823/koroleva-1746848379.html
Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей
Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей - РИА Новости, 23.08.2021
Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей
Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:46
2021-08-23T18:46
шоубиз
искусство
наташа королева (наталия порывай)
знаменитости
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на годовщину свадьбы.На видео артистка раздумывает, стоит ли соглашаться на сделку. В финале Королева решила задать этот вопрос подписчикам."Продать однозначно. Муж рядом — еще нарисует", — рационально ответила одна из поклонниц.В кадр также попал автор работы Сергей Глушко. 21 августа пара отметила годовщину свадьбы — вместе они уже 18 лет.Ранее Королева показывала в соцсетях процесс создания этой картины.
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искусство, наташа королева (наталия порывай), знаменитости, сергей глушко (тарзан)
18:46 23.08.2021
 

Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева на концерте "Песня года"
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на годовщину свадьбы.
На видео артистка раздумывает, стоит ли соглашаться на сделку. В финале Королева решила задать этот вопрос подписчикам.

"Что делать? Ваши мысли?" — написала певица.

"Продать однозначно. Муж рядом — еще нарисует", — рационально ответила одна из поклонниц.
В кадр также попал автор работы Сергей Глушко. 21 августа пара отметила годовщину свадьбы — вместе они уже 18 лет.
"Мы и представить не могли, сколько всего нас ожидает впереди: радостные дни, увлекательные приключения, торнадо и грозы, взлеты и падения, размолвки и примирения — и все это сделало нас только сильнее и ближе", — написала артистка в одной из публикаций.
Ранее Королева показывала в соцсетях процесс создания этой картины.
Певцы Игорь Николаев и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 17:46Шоубиз
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ШоубизИскусствоНаташа Королева (Наталия Порывай)ЗнаменитостиСергей Глушко (Тарзан)
 
 
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