https://ria.ru/20210823/koroleva-1746848379.html

Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей

Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей - РИА Новости, 23.08.2021

Незнакомец предложил купить откровенный портрет Королевой за миллион рублей

Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:46

2021-08-23T18:46

2021-08-23T18:46

шоубиз

искусство

наташа королева (наталия порывай)

знаменитости

сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Наташа Королева рассказала в Instagram что незнакомец предложил купить ее откровенный портрет за миллион рублей. Картину артистке подарил муж Тарзан на годовщину свадьбы.На видео артистка раздумывает, стоит ли соглашаться на сделку. В финале Королева решила задать этот вопрос подписчикам."Продать однозначно. Муж рядом — еще нарисует", — рационально ответила одна из поклонниц.В кадр также попал автор работы Сергей Глушко. 21 августа пара отметила годовщину свадьбы — вместе они уже 18 лет.Ранее Королева показывала в соцсетях процесс создания этой картины.

https://ria.ru/20210706/nikolaev-1740133951.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, наташа королева (наталия порывай), знаменитости, сергей глушко (тарзан)