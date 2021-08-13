https://ria.ru/20210813/tarzan-1745651613.html
Тарзан нарисовал портрет Наташи Королевой
Тарзан нарисовал портрет Наташи Королевой - РИА Новости, 13.08.2021
Тарзан нарисовал портрет Наташи Королевой
Тарзан (Сергей Глушко) нарисовал портрет Наташи Королевой. Итог своего труда он продемонстрировал в личном микроблоге. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:48
2021-08-13T15:48
2021-08-13T15:48
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сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) нарисовал портрет Наташи Королевой. Итог своего труда он продемонстрировал в личном микроблоге. Танцор изобразил супругу, одетой в откровенное белое платье с оголенными плечами и разрезами до бедра. В ее ушах массивные серьги. Она прижимает руки к груди."Обещал показать, когда закончу... Холст 100/80 миллиметров. Масло", — поделился Глушко. О том, что муж пишет ее портрет, Королева недавно сообщила подписчикам. Она выложила селфи, на фоне которого можно разглядеть еще неоконченный рисунок и Тарзана, работающего над картиной. "Семейная идиллия", — подписала кадр певица. Пользователи высоко оценили старания Глушко. "Думаю, что бы так нарисовать, это надо очень сильно любить", "Очень красиво! Вы талант", "Даже на фото, наверно, так здорово не получится", — отреагировали фанаты. Недавно Глушко резко ответил хейтерам. Он разъяснил им свои "критерии адекватности".
https://ria.ru/20210319/tarzan-1601852698.html
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наташа королева (наталия порывай), звезды, знаменитости, сергей глушко (тарзан)