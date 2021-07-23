https://ria.ru/20210723/tarzan-1742591580.html

"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам

"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам - РИА Новости, 23.07.2021

"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам

Тарзан (Сергей Глушко) ответил на критику в свой адрес. К хейтерам он обратился в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:55

2021-07-23T17:55

2021-07-23T17:55

шоубиз

сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) ответил на критику в свой адрес. К хейтерам он обратился в личном микроблоге. "Ребят, я хочу объяснить, каковы мои критерии адекватности. Я же не просматриваю ваши аккаунты и не даю вам советы, как вам одеваться и как себя вести, с кем вам жить, кого любить. Потому что это не мое дело. Почему же вы позволяете себе бестактные вещи. В каких коровниках вас воспитывали? Включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью — заведите свое", — говорит Тарзан.Мнение пользователей разделилось. Кто-то отметил, что Глушко – публичный человек, который сам выкладывает личные фото, а "публика реагирует и комментирует. Все закономерно". Но нашлись и те, кто согласился со словами Тарзана. "Все правильно говорите! Хорошего отдыха!", "Все верно", "Молодец, хорошо сказано", — поддержали его фанаты.В 2003 Глушко женился на Наташе Королевой. Годом ранее у них родился сын Архип. Недавно танцор снялся в ролике на песню сына.

https://ria.ru/20210628/koroleva-1738950262.html

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2021

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сергей глушко (тарзан)