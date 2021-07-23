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Шоубиз
https://ria.ru/20210723/tarzan-1742591580.html
"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам
"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам - РИА Новости, 23.07.2021
"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам
Тарзан (Сергей Глушко) ответил на критику в свой адрес. К хейтерам он обратился в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:55
2021-07-23T17:55
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) ответил на критику в свой адрес. К хейтерам он обратился в личном микроблоге. "Ребят, я хочу объяснить, каковы мои критерии адекватности. Я же не просматриваю ваши аккаунты и не даю вам советы, как вам одеваться и как себя вести, с кем вам жить, кого любить. Потому что это не мое дело. Почему же вы позволяете себе бестактные вещи. В каких коровниках вас воспитывали? Включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью — заведите свое", — говорит Тарзан.Мнение пользователей разделилось. Кто-то отметил, что Глушко – публичный человек, который сам выкладывает личные фото, а "публика реагирует и комментирует. Все закономерно". Но нашлись и те, кто согласился со словами Тарзана. "Все правильно говорите! Хорошего отдыха!", "Все верно", "Молодец, хорошо сказано", — поддержали его фанаты.В 2003 Глушко женился на Наташе Королевой. Годом ранее у них родился сын Архип. Недавно танцор снялся в ролике на песню сына.
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сергей глушко (тарзан)
17:55 23.07.2021
 

"Мои критерии адекватности": Тарзан ответил хейтерам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко (Тарзан)
Актер Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) ответил на критику в свой адрес. К хейтерам он обратился в личном микроблоге.
"Ребят, я хочу объяснить, каковы мои критерии адекватности. Я же не просматриваю ваши аккаунты и не даю вам советы, как вам одеваться и как себя вести, с кем вам жить, кого любить. Потому что это не мое дело. Почему же вы позволяете себе бестактные вещи. В каких коровниках вас воспитывали? Включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью — заведите свое", — говорит Тарзан.
Мнение пользователей разделилось. Кто-то отметил, что Глушко – публичный человек, который сам выкладывает личные фото, а "публика реагирует и комментирует. Все закономерно".
Но нашлись и те, кто согласился со словами Тарзана. "Все правильно говорите! Хорошего отдыха!", "Все верно", "Молодец, хорошо сказано", — поддержали его фанаты.
В 2003 Глушко женился на Наташе Королевой. Годом ранее у них родился сын Архип.
Недавно танцор снялся в ролике на песню сына.
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