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"А где русалка?" Полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына
"А где русалка?" Полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына
Танцор Сергей Глушко, более известный по сценическому псевдониму Тарзан, опубликовал в Instagram видео под трек сына Архипа "Дельфин и русалка". РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:10
2021-03-19T03:10
2021-03-19T03:10
игорь николаев
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Танцор Сергей Глушко, более известный по сценическому псевдониму Тарзан, опубликовал в Instagram видео под трек сына Архипа "Дельфин и русалка".На видео он выходит из виллы в халате, затем снимает его с себя, остается в одних плавках и прыгает в океан."Оператор — гений! Все одним кадром", — отметила Наташа Королева, супруга Сергея Глушко и мать Архипа.Сама певица в кадре не появляется, но поет в треке вместе с сыном (19-летний Архип Глушко написал собственную композицию по мотивам хита Игоря Николаева "Дельфин и русалка").В комментариях многие пользователи признались, что посмотрели клип и послушали песню с большим удовольствием."Очень-очень красиво! Невозможно оторваться", "Тот самый случай, когда смотрела с удовольствием. Все красиво и гармонично, начиная от песни и заканчивая Сергеем. Браво оператору", — написали поклонники Тарзана.
https://ria.ru/20201129/koroleva-1586816922.html
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игорь николаев, наташа королева (наталия порывай), сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Танцор Сергей Глушко, более известный по сценическому псевдониму Тарзан, опубликовал
в Instagram видео под трек сына Архипа "Дельфин и русалка".
"Какой-то до боли знакомый сюжет...", — подписал Глушко этот ролик.
На видео он выходит из виллы в халате, затем снимает его с себя, остается в одних плавках и прыгает в океан.
"Оператор — гений! Все одним кадром", — отметила Наташа Королева, супруга Сергея Глушко и мать Архипа.
"А где русалка?" — спросили подписчики Тарзана, который плавает в океане в одиночестве.
Сама певица в кадре не появляется, но поет в треке вместе с сыном (19-летний Архип Глушко написал собственную композицию по мотивам хита Игоря Николаева "Дельфин и русалка").
В комментариях многие пользователи признались, что посмотрели клип и послушали песню с большим удовольствием.
"Очень-очень красиво! Невозможно оторваться", "Тот самый случай, когда смотрела с удовольствием. Все красиво и гармонично, начиная от песни и заканчивая Сергеем. Браво оператору", — написали поклонники Тарзана.