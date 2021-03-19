https://ria.ru/20210319/tarzan-1601852698.html

"А где русалка?" Полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына

"А где русалка?" Полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына

Танцор Сергей Глушко, более известный по сценическому псевдониму Тарзан, опубликовал в Instagram видео под трек сына Архипа "Дельфин и русалка". РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:10

2021-03-19T03:10

2021-03-19T03:10

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Танцор Сергей Глушко, более известный по сценическому псевдониму Тарзан, опубликовал в Instagram видео под трек сына Архипа "Дельфин и русалка".На видео он выходит из виллы в халате, затем снимает его с себя, остается в одних плавках и прыгает в океан."Оператор — гений! Все одним кадром", — отметила Наташа Королева, супруга Сергея Глушко и мать Архипа.Сама певица в кадре не появляется, но поет в треке вместе с сыном (19-летний Архип Глушко написал собственную композицию по мотивам хита Игоря Николаева "Дельфин и русалка").В комментариях многие пользователи признались, что посмотрели клип и послушали песню с большим удовольствием."Очень-очень красиво! Невозможно оторваться", "Тот самый случай, когда смотрела с удовольствием. Все красиво и гармонично, начиная от песни и заканчивая Сергеем. Браво оператору", — написали поклонники Тарзана.

https://ria.ru/20201129/koroleva-1586816922.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь николаев, наташа королева (наталия порывай), сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, знаменитости, звезды