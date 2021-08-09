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Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей
Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей - РИА Новости, 09.08.2021
Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте. В руках она держит сумку Dior с именной надписью. Поклонники... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:57
2021-08-09T17:57
2021-08-09T17:57
шоубиз
мода
евгений петросян
ялта
татьяна брухунова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте. В руках она держит сумку Dior с именной надписью. Поклонники модницы выяснили, что стоить такой аксессуар может около 240 тысяч рублей.Брухунова в подписи к публикации не обратила внимание на сумку, но призналась в любви к городу. "Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной", – отметила Брухунова. Однако подписчики стали укорять ее в дорогом аксессуаре."Самая модная сумка и очень красивая, но почему такая дорогая?", – спросили у Брухуновой в комментариях. Брухуновой не впервой отвечать на нападки подписчиков. Например, недавно она довольно резко отреагировала на подозрения в беременности, призвав подписчиков "уважать друг друга".
https://ria.ru/20210625/petrosyan-1738631556.html
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мода, евгений петросян, ялта, татьяна брухунова