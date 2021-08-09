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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210809/brukhunova-1745089696.html
Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей
Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей - РИА Новости, 09.08.2021
Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте. В руках она держит сумку Dior с именной надписью. Поклонники... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:57
2021-08-09T17:57
шоубиз
мода
евгений петросян
ялта
татьяна брухунова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте. В руках она держит сумку Dior с именной надписью. Поклонники модницы выяснили, что стоить такой аксессуар может около 240 тысяч рублей.Брухунова в подписи к публикации не обратила внимание на сумку, но призналась в любви к городу. "Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной", – отметила Брухунова. Однако подписчики стали укорять ее в дорогом аксессуаре."Самая модная сумка и очень красивая, но почему такая дорогая?", – спросили у Брухуновой в комментариях. Брухуновой не впервой отвечать на нападки подписчиков. Например, недавно она довольно резко отреагировала на подозрения в беременности, призвав подписчиков "уважать друг друга".
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мода, евгений петросян, ялта, татьяна брухунова
17:57 09.08.2021
 

Жена Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей

© Фото : @bruhunovaCупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : @bruhunova
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте. В руках она держит сумку Dior с именной надписью. Поклонники модницы выяснили, что стоить такой аксессуар может около 240 тысяч рублей.
Брухунова в подписи к публикации не обратила внимание на сумку, но призналась в любви к городу.
"Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной", – отметила Брухунова.
Однако подписчики стали укорять ее в дорогом аксессуаре.
"Самая модная сумка и очень красивая, но почему такая дорогая?", – спросили у Брухуновой в комментариях.
"Люкс не может быть дешевым. И цены в этом сегменте растут из года в год", – ответила жена Петросяна.
Брухуновой не впервой отвечать на нападки подписчиков. Например, недавно она довольно резко отреагировала на подозрения в беременности, призвав подписчиков "уважать друг друга".
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ШоубизмодаЕвгений ПетросянЯлтаТатьяна Брухунова
 
 
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