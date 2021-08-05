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Шоубиз
https://ria.ru/20210805/petrosyan-1744558842.html
"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна
"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна - РИА Новости, 05.08.2021
"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна
32-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на подозрения в беременности. Она ответила на слухи об интересном положении в сторис... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:06
2021-08-05T18:06
шоубиз
евгений петросян
беременность
татьяна брухунова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 32-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на подозрения в беременности. Она ответила на слухи об интересном положении в сторис личного микроблога. Пользователи решили, что супруга 75-летнего комика может ждать второго ребенка, по снимкам, которые она разместила в своем Instagram-аккаунте. "Каждый пятый определил, что я на этих фото беременная. Люди мне пишут: "Ой, Татьяна, вы в положении! Как это прекрасно!". Они говорят об этом даже не в форме вопроса, а утверждают. Это грубость. Я считаю, что это нарушение личных границ. Мне, конечно, скажут что-то вроде "Ты выходишь в интернет, так что, будь добра, терпи". Нет, ребята! Любой человек, размещая в Сети свою фотографию, вовсе не обязан слушать и читать ваши бредни, догадки, извращения и домыслы. Давайте, будем уважать друг друга", — заявила Брухунова.Петросян женился на Татьяне в декабре 2019 года. В марте 2020 у них родился сын Ваган. В ноябре 2018 год юморист развелся с Еленой Степаненко. В июне 2021 сообщалось, что суд разделил поровну имущество между бывшими супругами.
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евгений петросян, беременность, татьяна брухунова
18:06 05.08.2021
 

"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна

© Фото : @bruhunova/InstagramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : @bruhunova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 32-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на подозрения в беременности. Она ответила на слухи об интересном положении в сторис личного микроблога.
© @bruhunova/InstagramСкрин сторис из Instagram Татьяны Брухуновой
Скрин сторис из Instagram Татьяны Брухуновой
© @bruhunova/Instagram
Скрин сторис из Instagram Татьяны Брухуновой
Пользователи решили, что супруга 75-летнего комика может ждать второго ребенка, по снимкам, которые она разместила в своем Instagram-аккаунте.
"Каждый пятый определил, что я на этих фото беременная. Люди мне пишут: "Ой, Татьяна, вы в положении! Как это прекрасно!". Они говорят об этом даже не в форме вопроса, а утверждают. Это грубость. Я считаю, что это нарушение личных границ. Мне, конечно, скажут что-то вроде "Ты выходишь в интернет, так что, будь добра, терпи". Нет, ребята! Любой человек, размещая в Сети свою фотографию, вовсе не обязан слушать и читать ваши бредни, догадки, извращения и домыслы. Давайте, будем уважать друг друга", — заявила Брухунова.
Петросян женился на Татьяне в декабре 2019 года. В марте 2020 у них родился сын Ваган.
В ноябре 2018 год юморист развелся с Еленой Степаненко. В июне 2021 сообщалось, что суд разделил поровну имущество между бывшими супругами.
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:16Шоубиз
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ШоубизЕвгений ПетросянбеременностьТатьяна Брухунова
 
 
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