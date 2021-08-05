https://ria.ru/20210805/petrosyan-1744558842.html

"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна

"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна - РИА Новости, 05.08.2021

"Бредни и домыслы": подозрения в беременности возмутили жену Петросяна

32-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на подозрения в беременности. Она ответила на слухи об интересном положении в сторис... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:06

2021-08-05T18:06

2021-08-05T18:06

шоубиз

евгений петросян

беременность

татьяна брухунова

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 32-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на подозрения в беременности. Она ответила на слухи об интересном положении в сторис личного микроблога. Пользователи решили, что супруга 75-летнего комика может ждать второго ребенка, по снимкам, которые она разместила в своем Instagram-аккаунте. "Каждый пятый определил, что я на этих фото беременная. Люди мне пишут: "Ой, Татьяна, вы в положении! Как это прекрасно!". Они говорят об этом даже не в форме вопроса, а утверждают. Это грубость. Я считаю, что это нарушение личных границ. Мне, конечно, скажут что-то вроде "Ты выходишь в интернет, так что, будь добра, терпи". Нет, ребята! Любой человек, размещая в Сети свою фотографию, вовсе не обязан слушать и читать ваши бредни, догадки, извращения и домыслы. Давайте, будем уважать друг друга", — заявила Брухунова.Петросян женился на Татьяне в декабре 2019 года. В марте 2020 у них родился сын Ваган. В ноябре 2018 год юморист развелся с Еленой Степаненко. В июне 2021 сообщалось, что суд разделил поровну имущество между бывшими супругами.

https://ria.ru/20210804/petrosyan-1744373233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений петросян, беременность, татьяна брухунова