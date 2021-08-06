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Шоубиз
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Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет
Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет - РИА Новости, 06.08.2021
Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет
Бритни Спирс призналась, что получила первый в жизни планшет. Своей радостью она поделилась в личном микроблоге. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:31
2021-08-06T16:31
шоубиз
бритни спирс
apple ipad
знаменитости
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бритни Спирс призналась, что получила первый в жизни планшет. Своей радостью она поделилась в личном микроблоге. Певица разместила видео, в котором рассказала о новом гаджете. "Я очень взволнована! У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" — прокричала исполнительница.В 2008 году отец певицы Джейми Спирс стал ее опекуном. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и не счастлива, и попросила лишить отца статуса опекуна. В конце июля стало известно, что новый адвокат Бритни Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью. Фанаты с пониманием отнеслись к радости Бритни от нового планшета. "Она всю жизнь работа и получила планшет только сегодня. Как же это больно", "Это страшно. Ты буквально была пленницей", — пишут в комментариях.
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бритни спирс, apple ipad, знаменитости
16:31 06.08.2021
 

Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет

© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бритни Спирс призналась, что получила первый в жизни планшет. Своей радостью она поделилась в личном микроблоге.
Певица разместила видео, в котором рассказала о новом гаджете.
"Я очень взволнована! У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" — прокричала исполнительница.
В 2008 году отец певицы Джейми Спирс стал ее опекуном. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и не счастлива, и попросила лишить отца статуса опекуна.
В конце июля стало известно, что новый адвокат Бритни Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью.
Фанаты с пониманием отнеслись к радости Бритни от нового планшета. "Она всю жизнь работа и получила планшет только сегодня. Как же это больно", "Это страшно. Ты буквально была пленницей", — пишут в комментариях.
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