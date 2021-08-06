https://ria.ru/20210806/spears-1744708600.html

Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет

Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет - РИА Новости, 06.08.2021

Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет

Бритни Спирс призналась, что получила первый в жизни планшет. Своей радостью она поделилась в личном микроблоге. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:31

2021-08-06T16:31

2021-08-06T16:31

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бритни спирс

apple ipad

знаменитости

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бритни Спирс призналась, что получила первый в жизни планшет. Своей радостью она поделилась в личном микроблоге. Певица разместила видео, в котором рассказала о новом гаджете. "Я очень взволнована! У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" — прокричала исполнительница.В 2008 году отец певицы Джейми Спирс стал ее опекуном. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и не счастлива, и попросила лишить отца статуса опекуна. В конце июля стало известно, что новый адвокат Бритни Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью. Фанаты с пониманием отнеслись к радости Бритни от нового планшета. "Она всю жизнь работа и получила планшет только сегодня. Как же это больно", "Это страшно. Ты буквально была пленницей", — пишут в комментариях.

https://ria.ru/20210629/spears-1739103427.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, apple ipad, знаменитости