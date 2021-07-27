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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/spirs-1743089617.html
Адвокат Бритни Спирс требует отстранить отца звезды от опеки над дочерью
Адвокат Бритни Спирс требует отстранить отца звезды от опеки над дочерью - РИА Новости, 27.07.2021
Адвокат Бритни Спирс требует отстранить отца звезды от опеки над дочерью
Новый адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью, говорится в документах суда. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:40
2021-07-27T13:40
культура
новости культуры
шоу-бизнес
бритни спирс
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Новый адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью, говорится в документах суда.Джейми Спирс контролирует большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.Новый адвокат Спирс требует, чтобы Спирса заменили на аудитора Джейсона Рубина, который, согласно его веб-сайту, специализируется на управлении сложными трастами и на делах о злоупотреблении опекой.Адвокат оценил состояние певицы примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста.Очередные слушания по делу назначены на 13 декабря.
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новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс
13:40 27.07.2021
 
Адвокат Бритни Спирс требует отстранить отца звезды от опеки над дочерью

Адвокат Бритни Спирс требует отстранить ее отца от опеки над дочерью

© AP Photo / Chris PizzelloУчастник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Новый адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью, говорится в документах суда.
Джейми Спирс контролирует большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.
Новый адвокат Спирс требует, чтобы Спирса заменили на аудитора Джейсона Рубина, который, согласно его веб-сайту, специализируется на управлении сложными трастами и на делах о злоупотреблении опекой.
Адвокат оценил состояние певицы примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости.
Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста.
Очередные слушания по делу назначены на 13 декабря.
Кадр из документального фильма Бритни Спирс под прицелом
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В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс
 
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