https://ria.ru/20210624/spirs-1738348548.html

Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней

Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней - РИА Новости, 24.06.2021

Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней

Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T02:02

2021-06-24T02:02

2021-06-24T05:04

шоубиз

сша

бритни спирс

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней, сообщает телеканал CNN.В среду 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону в суде по делу об опекунстве над ней.В ходе своего выступления Спирс подвергла критике действия своей семьи, в особенности ее отца Джеймса Спирса. "Я работаю с 17 лет... Хочу, чтобы опекунство закончилось", - заявила она.Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц современности. Уже после двух первых пластинок (1999-2000) ее признали самой продаваемой певицей десятилетия США, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над Бритни Спирс, после чего опекунство было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни стал ее единственным опекуном.

https://ria.ru/20210621/spears-1737563069.html

https://ria.ru/20210401/spear-1603586670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, бритни спирс, в мире