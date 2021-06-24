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Шоубиз
https://ria.ru/20210624/spirs-1738348548.html
Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней
Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней - РИА Новости, 24.06.2021
Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней
Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T02:02
2021-06-24T05:04
шоубиз
сша
бритни спирс
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней, сообщает телеканал CNN.В среду 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону в суде по делу об опекунстве над ней.В ходе своего выступления Спирс подвергла критике действия своей семьи, в особенности ее отца Джеймса Спирса. "Я работаю с 17 лет... Хочу, чтобы опекунство закончилось", - заявила она.Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц современности. Уже после двух первых пластинок (1999-2000) ее признали самой продаваемой певицей десятилетия США, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над Бритни Спирс, после чего опекунство было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни стал ее единственным опекуном.
https://ria.ru/20210621/spears-1737563069.html
https://ria.ru/20210401/spear-1603586670.html
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сша, бритни спирс, в мире
Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней
02:02 24.06.2021 (обновлено: 05:04 24.06.2021)
 
© Фото : Randee St. NicholasБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Randee St. Nicholas

Певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней, сообщает телеканал CNN.
В среду 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону в суде по делу об опекунстве над ней.
"Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать", - сказала певица о 13 годах опекунства над ней.
В ходе своего выступления Спирс подвергла критике действия своей семьи, в особенности ее отца Джеймса Спирса. "Я работаю с 17 лет... Хочу, чтобы опекунство закончилось", - заявила она.
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Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц современности. Уже после двух первых пластинок (1999-2000) ее признали самой продаваемой певицей десятилетия США, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.
Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.
Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над Бритни Спирс, после чего опекунство было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни стал ее единственным опекуном.
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