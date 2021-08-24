https://ria.ru/20210824/pogrebnyak-1747009278.html
Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей
Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей - РИА Новости, 24.08.2021
Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей
Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:00
2021-08-24T13:00
2021-08-24T13:00
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист Павел Погребняк.Общий образ Погребняк авторы передачи оценили в 114 миллионов – к кольцу добавили стоимость сумки от Louis Vuitton, бус Chanel и шелкового костюма. Звезда сказала, что при такой стоимости образа не боится пользоваться общественным транспортом.Жена известного футболиста всегда тщательно подбирает наряды как для обычных выходов, так и для фотосессий. Несмотря на это, подписчики часто критикуют Погребняк за излишнюю худобу.
https://ria.ru/20210820/kirkorov-1746516308.html
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мода, louis vuitton, chanel, знаменитости