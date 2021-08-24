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Шоубиз
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Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей
Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей - РИА Новости, 24.08.2021
Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей
Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:00
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louis vuitton
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист Павел Погребняк.Общий образ Погребняк авторы передачи оценили в 114 миллионов – к кольцу добавили стоимость сумки от Louis Vuitton, бус Chanel и шелкового костюма. Звезда сказала, что при такой стоимости образа не боится пользоваться общественным транспортом.Жена известного футболиста всегда тщательно подбирает наряды как для обычных выходов, так и для фотосессий. Несмотря на это, подписчики часто критикуют Погребняк за излишнюю худобу.
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мода, louis vuitton, chanel, знаменитости
13:00 24.08.2021
 

Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДизайнер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк
Дизайнер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист Павел Погребняк.

"Ну, колечко у меня – десять карат. Graff, бриллианты. Вообще, тут больше карат, только центральный – десять. Оно стоит больше миллиона долларов. Я точно не знаю, мне муж подарил. Мне с фамилией повезло", – отметила звезда.

© @Дымоход/YouTubeСколько стоит шмот? Лук за 110 000 000 рублей?! Мария Погребняк! Кадр видео
Сколько стоит шмот? Лук за 110 000 000 рублей?! Мария Погребняк! Кадр видео
© @Дымоход/YouTube
Общий образ Погребняк авторы передачи оценили в 114 миллионов – к кольцу добавили стоимость сумки от Louis Vuitton, бус Chanel и шелкового костюма. Звезда сказала, что при такой стоимости образа не боится пользоваться общественным транспортом.

"На метро, кстати, доехала", – улыбнулась Мария.

Жена известного футболиста всегда тщательно подбирает наряды как для обычных выходов, так и для фотосессий. Несмотря на это, подписчики часто критикуют Погребняк за излишнюю худобу.
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