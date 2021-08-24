https://ria.ru/20210824/pogrebnyak-1747009278.html

Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей

Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей - РИА Новости, 24.08.2021

Мария Погребняк похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей

Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:00

2021-08-24T13:00

2021-08-24T13:00

шоубиз

мода

louis vuitton

chanel

знаменитости

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мария Погребняк в YouTube-передаче "Сколько стоит шмот?" похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей. Ювелирное украшение бренда Graff подарил звезде футболист Павел Погребняк.Общий образ Погребняк авторы передачи оценили в 114 миллионов – к кольцу добавили стоимость сумки от Louis Vuitton, бус Chanel и шелкового костюма. Звезда сказала, что при такой стоимости образа не боится пользоваться общественным транспортом.Жена известного футболиста всегда тщательно подбирает наряды как для обычных выходов, так и для фотосессий. Несмотря на это, подписчики часто критикуют Погребняк за излишнюю худобу.

https://ria.ru/20210820/kirkorov-1746516308.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, louis vuitton, chanel, знаменитости