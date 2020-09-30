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https://ria.ru/20200930/fotosessiya-1577988885.html
Жена футболиста Погребняка шокировала поклонников худыми ногами
Супруга нападающего клуба "Урал" Павла Погребняка Мария опубликовала на своей странице в Instagram кадр с новой фотосессии. Поклонники девушки удивились ее... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:53
2020-09-30T11:53
шоу-бизнес
павел погребняк
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Супруга нападающего клуба "Урал" Павла Погребняка Мария опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFrZozDCaKf/" target="_blank">Instagram</a> кадр с новой фотосессии. Поклонники девушки удивились ее худобе и оставили обеспокоенные комментарии.На снимке блогер предстала в черной кожаной мини-юбке, колготках в ромб, водолазке и черном кожаном пиджаке. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке.Под фотографией звезда рассказала подписчикам (которых, кстати, уже почти 2 млн) о том, как пришла в форму после родов.- Никакого секрета нет. Только правильное питание. Никакого белого хлеба, плюшек, сладкого, особенно глазированных сырков и, конечно, спорт. Даже легкие, но регулярные тренировки вскоре дадут результаты. Сделайте спорт своей полезной привычкой, для своего же здоровья, - написала Мария в социальной сети.Подписчики были шокированы, насколько худыми выглядят ноги девушки на снимке, и выразили беспокойство за ее здоровье.- Это не стройность. Поешьте уже белого хлеба месяцок. И не говорите мне, что это красиво.<br>- Матерь божья, остановите это! У нее же ножки как палочки. Не дай бог трое мальчиков без мамы останутся.- Ноги конечно...Реально перебор. Хоть я и сама худая, но это слишком даже для меня.<br>- Вы скоро мужа проткнете коленкой.<br>- Лишь бы не в анорексию перешло…
https://ria.ru/20200911/fotosessiya-1577108818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
шоу-бизнес, павел погребняк

Жена футболиста Погребняка шокировала поклонников худыми ногами

11:53 30.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкInstagram-блогер Мария Погребняк
Instagram-блогер Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Супруга нападающего клуба "Урал" Павла Погребняка Мария опубликовала на своей странице в Instagram кадр с новой фотосессии. Поклонники девушки удивились ее худобе и оставили обеспокоенные комментарии.
На снимке блогер предстала в черной кожаной мини-юбке, колготках в ромб, водолазке и черном кожаном пиджаке. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке.
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Помню, сколько слухов ходило вокруг того, как мне удалось прийти в форму после беременности! Никакого секрета нет: только правильное питание — никакого белого хлеба, плюшек, сладкого, особенно глазированных сырков и, конечно, спорт — даже легкие, но регулярные тренировки вскоре дадут результаты. Сделайте спорт своей полезной привычкой, для своего же здоровья. @huggies_russia запускают марафон «21 день стройности» — онлайн тренировки на каждый день. Участвовать просто — купите Huggies Elite Soft в Детском мире и зарегистрируйте чек на сайте my.Huggies.ru. И все! Тренируйтесь дома, кайфуйте от спорта и будьте здоровы!

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Под фотографией звезда рассказала подписчикам (которых, кстати, уже почти 2 млн) о том, как пришла в форму после родов.
- Никакого секрета нет. Только правильное питание. Никакого белого хлеба, плюшек, сладкого, особенно глазированных сырков и, конечно, спорт. Даже легкие, но регулярные тренировки вскоре дадут результаты. Сделайте спорт своей полезной привычкой, для своего же здоровья, - написала Мария в социальной сети.
Подписчики были шокированы, насколько худыми выглядят ноги девушки на снимке, и выразили беспокойство за ее здоровье.
- Это не стройность. Поешьте уже белого хлеба месяцок. И не говорите мне, что это красиво.
- Матерь божья, остановите это! У нее же ножки как палочки. Не дай бог трое мальчиков без мамы останутся.
- Ноги конечно...Реально перебор. Хоть я и сама худая, но это слишком даже для меня.
- Вы скоро мужа проткнете коленкой.
- Лишь бы не в анорексию перешло…
Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:01
Жена футболиста Погребняка оголила грудь для фотосессии
 
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Шоу-бизнесПавел Погребняк
 
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