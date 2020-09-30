Жена футболиста Погребняка шокировала поклонников худыми ногами

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Супруга нападающего клуба "Урал" Павла Погребняка Мария опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFrZozDCaKf/" target="_blank">Instagram</a> кадр с новой фотосессии. Поклонники девушки удивились ее худобе и оставили обеспокоенные комментарии.На снимке блогер предстала в черной кожаной мини-юбке, колготках в ромб, водолазке и черном кожаном пиджаке. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке.Под фотографией звезда рассказала подписчикам (которых, кстати, уже почти 2 млн) о том, как пришла в форму после родов.- Никакого секрета нет. Только правильное питание. Никакого белого хлеба, плюшек, сладкого, особенно глазированных сырков и, конечно, спорт. Даже легкие, но регулярные тренировки вскоре дадут результаты. Сделайте спорт своей полезной привычкой, для своего же здоровья, - написала Мария в социальной сети.Подписчики были шокированы, насколько худыми выглядят ноги девушки на снимке, и выразили беспокойство за ее здоровье.- Это не стройность. Поешьте уже белого хлеба месяцок. И не говорите мне, что это красиво.<br>- Матерь божья, остановите это! У нее же ножки как палочки. Не дай бог трое мальчиков без мамы останутся.- Ноги конечно...Реально перебор. Хоть я и сама худая, но это слишком даже для меня.<br>- Вы скоро мужа проткнете коленкой.<br>- Лишь бы не в анорексию перешло…
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Супруга нападающего клуба "Урал" Павла Погребняка Мария опубликовала на своей странице в Instagram кадр с новой фотосессии. Поклонники девушки удивились ее худобе и оставили обеспокоенные комментарии.
На снимке блогер предстала в черной кожаной мини-юбке, колготках в ромб, водолазке и черном кожаном пиджаке. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке.
Под фотографией звезда рассказала подписчикам (которых, кстати, уже почти 2 млн) о том, как пришла в форму после родов.
- Никакого секрета нет. Только правильное питание. Никакого белого хлеба, плюшек, сладкого, особенно глазированных сырков и, конечно, спорт. Даже легкие, но регулярные тренировки вскоре дадут результаты. Сделайте спорт своей полезной привычкой, для своего же здоровья, - написала Мария в социальной сети.
Подписчики были шокированы, насколько худыми выглядят ноги девушки на снимке, и выразили беспокойство за ее здоровье.
- Это не стройность. Поешьте уже белого хлеба месяцок. И не говорите мне, что это красиво. - Матерь божья, остановите это! У нее же ножки как палочки. Не дай бог трое мальчиков без мамы останутся.
- Ноги конечно...Реально перебор. Хоть я и сама худая, но это слишком даже для меня. - Вы скоро мужа проткнете коленкой. - Лишь бы не в анорексию перешло…
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