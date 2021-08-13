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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/spears-1745583059.html
Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней
Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней - РИА Новости, 13.08.2021
Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней
Отец Бритни Спирс Джейми решил отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, подготовленные его адвокатом. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:42
2021-08-13T11:27
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Отец Бритни Спирс Джейми решил отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, подготовленные его адвокатом.Родитель певицы готов сотрудничать с судом, чтобы на законных основаниях передать опеку над дочерью другому лицу. В документе также упоминается, что Джейми стал мишенью для неоправданных нападок. "Независимо от официального статуса мистер Спирс всегда будет отцом для мисс Спирс, будет ее любить и заботиться об ее интересах", — TMZ приводит выдержку из документа.Согласно бумагам, оказавшимся у СМИ, папа Бритни уверяет, что он действительно спас дочь 13 лет назад, когда она была в "кризисе и отчаянно нуждалась в помощи". "Она страдала морально и эмоционально. Ею манипулировали, и у нее были финансовые затруднения", — TMZ цитирует документ. Джейми также настаивает на том, что никогда не заставлял Бритни что-то делать против ее воли, в том числе выходить на сцену.TMZ удалось получить комментарий адвоката певицы Мэтью Розенгарта. Он отметил, что доволен решением мистера Спирса, но не удивлен.Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна, и попросила лишить отца статуса опекуна.
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бритни спирс, звезды, знаменитости, новости культуры
10:42 13.08.2021 (обновлено: 11:27 13.08.2021)
 

Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней

© AP PhotoДжейми Спирс и Бритни Спирс
Джейми Спирс и Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Отец Бритни Спирс Джейми решил отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, подготовленные его адвокатом.
Родитель певицы готов сотрудничать с судом, чтобы на законных основаниях передать опеку над дочерью другому лицу.
В документе также упоминается, что Джейми стал мишенью для неоправданных нападок.
"Независимо от официального статуса мистер Спирс всегда будет отцом для мисс Спирс, будет ее любить и заботиться об ее интересах", — TMZ приводит выдержку из документа.
Согласно бумагам, оказавшимся у СМИ, папа Бритни уверяет, что он действительно спас дочь 13 лет назад, когда она была в "кризисе и отчаянно нуждалась в помощи".
"Она страдала морально и эмоционально. Ею манипулировали, и у нее были финансовые затруднения", — TMZ цитирует документ.
Джейми также настаивает на том, что никогда не заставлял Бритни что-то делать против ее воли, в том числе выходить на сцену.
TMZ удалось получить комментарий адвоката певицы Мэтью Розенгарта. Он отметил, что доволен решением мистера Спирса, но не удивлен.
Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна, и попросила лишить отца статуса опекуна.
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