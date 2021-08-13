https://ria.ru/20210813/spears-1745583059.html

Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней

Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней - РИА Новости, 13.08.2021

Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опекунства над ней

Отец Бритни Спирс Джейми решил отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, подготовленные его адвокатом. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:42

2021-08-13T10:42

2021-08-13T11:27

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Отец Бритни Спирс Джейми решил отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, подготовленные его адвокатом.Родитель певицы готов сотрудничать с судом, чтобы на законных основаниях передать опеку над дочерью другому лицу. В документе также упоминается, что Джейми стал мишенью для неоправданных нападок. "Независимо от официального статуса мистер Спирс всегда будет отцом для мисс Спирс, будет ее любить и заботиться об ее интересах", — TMZ приводит выдержку из документа.Согласно бумагам, оказавшимся у СМИ, папа Бритни уверяет, что он действительно спас дочь 13 лет назад, когда она была в "кризисе и отчаянно нуждалась в помощи". "Она страдала морально и эмоционально. Ею манипулировали, и у нее были финансовые затруднения", — TMZ цитирует документ. Джейми также настаивает на том, что никогда не заставлял Бритни что-то делать против ее воли, в том числе выходить на сцену.TMZ удалось получить комментарий адвоката певицы Мэтью Розенгарта. Он отметил, что доволен решением мистера Спирса, но не удивлен.Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна, и попросила лишить отца статуса опекуна.

https://ria.ru/20210806/spears-1744708600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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бритни спирс, звезды, знаменитости, новости культуры