https://ria.ru/20210827/kurts-1747186712.html
Биография Себастьяна Курца
Биография Себастьяна Курца - РИА Новости, 27.08.2021
Биография Себастьяна Курца
Канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) родился 27 августа 1986 года в Вене (Австрия) в семье инженера и учительницы. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:45
2021-08-27T02:45
2021-08-27T02:45
справки
австрия
европа
себастьян курц
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Канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) родился 27 августа 1986 года в Вене (Австрия) в семье инженера и учительницы.После окончания государственной гимназии Курц в 2004 году проходил срочную службу в австрийской армии, в 2005 году поступил на юридический факультет Венского университета, однако отчислился, не окончив обучения. В 2003 году вступил в молодежный союз Австрийской народной партии (АНП).В 2007 году Курц стал председателем венского представительства молодежной Австрийской народной партии, два года спустя был избран ее федеральным председателем.С 2010 по 2011 год входил в ландтаг (земельный парламент) Вены и в городской совет Вены.В 2011-2013 годах занимал пост государственного секретаря по делам интеграции министерства внутренних дел Австрии.В 2013 году стал министром по европейским и международным делам Австрии, с 2014 года – министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии.Он был самым молодым министром иностранных дел в мире. На посту министра иностранных дел добился существенного улучшения положения мигрантов и их интеграции в австрийское общество. В марте 2017 года инициировал принятие закона об интеграции, который регулировал взаимоотношения государства с мигрантами, способствуя более активному включению их в культурную и общественную жизнь страны, в то же время выдвигая к ним довольно жесткие требования (запрет ношения платков в общественных местах, закрытие исламских детских садов и т. д.).Стал одним из авторов новой редакции закона "Об исламе" (1912). Закон гарантировал австрийским мусульманам "государственную защиту" мусульманских праздников, соблюдение пищевых правил в армии, тюрьмах и больницах, соблюдение внутренних религиозных правил и обрядов. https://ria.ru/20150226/1049672942.htmlВ период миграционного кризиса Курц выступал за защиту границ ЕС, предлагая создавать центры для беженцев за пределами Евросоюза.В качестве министра иностранных дел с января по декабрь 2017 года возглавлял Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).В мае 2017 года был единогласно избран лидером Австрийской народной партии.15 октября 2017 года возглавляемая Курцем Австрийская народная партия победила на парламентских выборах, набрав 31,5%. Себастьян Курц получил от президента республики мандат на формирование правительства. 18 декабря 2017 года Себастьян Курц был назначен канцлером Австрии, став самым молодым канцлером в истории республики.В середине мая 2019 года в Австрии разгорелся внутриполитический кризис. Правительственная коалиция АНП и АПС (Австрийской партии свободы) распалась после публикации скандальной видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера.Курц отказался дальше работать с АПС, объявил досрочные выборы, распустил правительство и собрал новый кабмин из однопартийцев и экспертов.Оппозиция, воспользовавшись потерей правительством большинства в парламенте, подняла вопрос о вотуме недоверия Курцу.27 мая Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Это был первый с 1945 года случай, когда парламент страны сместил канцлера. 28 мая федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем. На досрочных парламентских выборах, прошедших 29 сентября 2019 года, Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, вновь одержала победу, получив 37,5% голосов избирателей. 7 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать новое правительство. 7 января 2020 года Себастьян Курц был приведен к присяге на посту канцлера Австрии.Себастьян Курц неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным в феврале, июне, августе и октябре 2018 года. Курц неоднократно выступал за ослабление антироссийских санкций "при прогрессе в выполнении Минских соглашений". По словам Курца, он "против дополнительных санкций как самоцели, нужна деэскалация". Считает, что "мир в Европе будет только с Россией, а не против нее".В марте 2018 года Австрия не присоединилась к европейской акции по массовой высылке российских дипломатов на фоне "дела Скрипаля". По словам Курца, Австрия намерена "возводить мост между Востоком и Западом и держать открытыми каналы диалога с Россией".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, австрия, европа, себастьян курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) родился 27 августа 1986 года
в Вене (Австрия) в семье инженера и учительницы.
После окончания государственной гимназии Курц в 2004 году
проходил срочную службу в австрийской армии, в 2005 году поступил на юридический факультет Венского университета, однако отчислился, не окончив обучения.
В 2003 году вступил в молодежный союз Австрийской народной партии (АНП).
В 2007 году
Курц стал председателем венского представительства молодежной Австрийской народной партии, два года спустя был избран ее федеральным председателем.
С 2010 по 2011 год входил в ландтаг (земельный парламент) Вены и в городской совет Вены.
В 2011-2013 годах занимал пост государственного секретаря по делам интеграции министерства внутренних дел Австрии.
В 2013 году стал министром по европейским и международным делам Австрии, с 2014 года – министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии.
На посту министра иностранных дел добился существенного улучшения положения мигрантов и их интеграции в австрийское общество. В марте 2017 года инициировал принятие закона об интеграции, который регулировал взаимоотношения государства с мигрантами, способствуя более активному включению их в культурную и общественную жизнь страны, в то же время выдвигая к ним довольно жесткие требования (запрет ношения платков в общественных местах, закрытие исламских детских садов и т. д.).
Стал одним из авторов новой редакции закона "Об исламе" (1912). Закон гарантировал австрийским мусульманам "государственную защиту" мусульманских праздников, соблюдение пищевых правил в армии, тюрьмах и больницах, соблюдение внутренних религиозных правил и обрядов. https://ria.ru/20150226/1049672942.html
В период миграционного кризиса Курц выступал за защиту границ ЕС, предлагая создавать центры для беженцев за пределами Евросоюза.
В качестве министра иностранных дел с января по декабрь 2017 года возглавлял Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В мае 2017 года
был единогласно избран лидером Австрийской народной партии.
15 октября 2017 года
возглавляемая Курцем Австрийская народная партия победила на парламентских выборах, набрав 31,5%. Себастьян Курц получил от президента республики мандат на формирование правительства.
18 декабря 2017 года
Себастьян Курц был назначен канцлером Австрии, став самым молодым канцлером в истории республики.
В середине мая 2019 года в Австрии разгорелся внутриполитический кризис. Правительственная коалиция АНП и АПС (Австрийской партии свободы) распалась после публикации скандальной видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера.
Курц отказался дальше работать с АПС, объявил досрочные выборы, распустил правительство
и собрал новый кабмин из однопартийцев и экспертов.
Оппозиция, воспользовавшись потерей правительством большинства в парламенте, подняла вопрос о вотуме недоверия Курцу.
27 мая Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Это был первый с 1945 года случай, когда парламент страны сместил канцлера
.
28 мая
федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.
На досрочных парламентских выборах, прошедших 29 сентября 2019 года
, Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, вновь одержала победу, получив 37,5% голосов избирателей.
7 октября
президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать новое правительство.
7 января 2020 года
Себастьян Курц был приведен к присяге на посту канцлера Австрии.
Себастьян Курц неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным в феврале
, июне
, августе
и октябре 2018 года
.
Курц
неоднократно выступал за ослабление антироссийских санкций
"при прогрессе в выполнении Минских соглашений". По словам Курца, он "против дополнительных санкций как самоцели, нужна деэскалация
".
В марте 2018 года Австрия не присоединилась к европейской акции по массовой высылке российских дипломатов на фоне "дела Скрипаля". По словам Курца, Австрия намерена "возводить мост между Востоком и Западом и держать открытыми каналы диалога с Россией".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников