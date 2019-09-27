Курц снова станет канцлером Австрии, уверен политолог

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц по итогам досрочных парламентских выборов снова станет канцлером Австрии с вероятностью почти 100%, если в ближайшее время не произойдет никаких неожиданных событий, считает научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Австрии 29 сентября.

"На данный момент мы почти со 100% вероятностью знаем, кто станет следующим канцлером Австрии, это будет Себастьян Курц. Если не произойдет никаких сюрпризов, никаких неожиданных событий до завтрашнего утра, то на выборах победит Курц", - сказал Дубови РИА Новости.

Он отметил, что с большой долей вероятности бывший коалиционный партнер Курца Австрийская партия свободы (АПС) поборется за второе место против социал-демократов. Но даже если АПС займет второе место на выборах, ее шансы на участие в новом правительстве резко снизились после череды скандалов вокруг бывшего вице-канцлера и бывшего лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе, считает эксперт.

"Вполне возможно, что новое коалиционное правительство будет состоять из народной партии во главе с Себастьяном Курцем и партии "Зеленых". Им достаточно набрать в сумме 46-47%. Нельзя исключать и вариант коалиции из трех партий, включая праволиберальную NEOS. Небольшая доля вероятности есть, что будет правительство меньшинства, состоящее только из Народной партии и независимых кандидатов. В этом случае Курцу придется пойти на определенные уступки в отношении отдельных партий, которые его будут поддерживать", - полагает политолог.

По его оценкам, переговоры о новом коалиционном правительстве продлятся несколько недель, возможно, даже до декабря.

Необходимость проведения досрочных парламентских выборов в Австрии возникла из-за разгоревшегося в середине мая внутриполитического кризиса. Правительственная коалиция АНП и АПС распалась после публикации скандальной видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера.