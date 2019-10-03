В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов

Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене. Архивное фото

Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене

© AP Photo / Ronald Zak Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене

ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах с 37,5%, свидетельствуют окончательные итоги голосования, опубликованные МВД.

Выборы состоялись в воскресенье. Публикация итоговых результатов затянулась до четверга в связи с необходимостью подсчета большого количества голосов, поданных досрочно.

Согласно окончательным данным, партия Курца набирает 37,5% голосов.

Социал-демократическая партия на втором месте с худшим результатом в истории - 21,2%.

На третьем месте правая Австрийская партия свободы 16,2%, сильно сдавшая позиции на фоне скандала вокруг бывшего лидера и экс-вице-канцлера республики.

На четвертом месте партия "Зеленые" с рекордным для себя результатом в 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 8,1%.

Во вторник президент Александр ван дер Беллен принял прошение об отставке правительства во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн, но оно продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета.