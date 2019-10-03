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РИА Новости

В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов

23:23 03.10.2019
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© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах с 37,5%, свидетельствуют окончательные итоги голосования, опубликованные МВД.
Выборы состоялись в воскресенье. Публикация итоговых результатов затянулась до четверга в связи с необходимостью подсчета большого количества голосов, поданных досрочно.
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Согласно окончательным данным, партия Курца набирает 37,5% голосов.
Социал-демократическая партия на втором месте с худшим результатом в истории - 21,2%.
На третьем месте правая Австрийская партия свободы 16,2%, сильно сдавшая позиции на фоне скандала вокруг бывшего лидера и экс-вице-канцлера республики.
На четвертом месте партия "Зеленые" с рекордным для себя результатом в 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 8,1%.
Во вторник президент Александр ван дер Беллен принял прошение об отставке правительства во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн, но оно продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
Курц в скором времени получит мандат на формирование правительства. Сразу после выборов он заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, прошедшими в парламент.
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Австрийская народная партия
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