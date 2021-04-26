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Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против введения дополнительных санкций ЕС в отношении России. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:34
2021-04-26T15:36
россия
себастьян курц
еврокомиссия
нато
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
австрия
в мире
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ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против введения дополнительных санкций ЕС в отношении России."Уже введенные ЕС санкции были правильными. Но важно делать ставку на диалог. Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не против её", - заявил он в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.Курц сообщил, что Австрия сильно обеспокоена дислоцированием войск на украинской границе, и выразил надежду, что дальнейшей эскалации конфликта удастся избежать."Это сложно, но постоянное обострение - это не тот путь, по которому мы хотим идти", - добавил он.По словам Курца, он "против дополнительных санкций как самоцели, нужна деэскалация".Ситуация в отношениях Европейского союза с Россией постоянно меняется, дискуссии о возможных мерах Евросоюза в отношении Москвы продолжаются, сообщил на прошлой неделе представитель Еврокомиссии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. НАТО, комментируя РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/avstriya-1728932323.html
https://ria.ru/20210424/sanktsii-1729733553.html
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россия, себастьян курц, еврокомиссия, нато, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, австрия, в мире

Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС

15:34 26.04.2021 (обновлено: 15:36 26.04.2021)
 
© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против введения дополнительных санкций ЕС в отношении России.
"Уже введенные ЕС санкции были правильными. Но важно делать ставку на диалог. Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не против её", - заявил он в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
Курц сообщил, что Австрия сильно обеспокоена дислоцированием войск на украинской границе, и выразил надежду, что дальнейшей эскалации конфликта удастся избежать.
"Это сложно, но постоянное обострение - это не тот путь, по которому мы хотим идти", - добавил он.
По словам Курца, он "против дополнительных санкций как самоцели, нужна деэскалация".
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Ситуация в отношениях Европейского союза с Россией постоянно меняется, дискуссии о возможных мерах Евросоюза в отношении Москвы продолжаются, сообщил на прошлой неделе представитель Еврокомиссии.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. НАТО, комментируя РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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РоссияСебастьян КурцЕврокомиссияНАТОЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинАвстрияВ мире
 
 
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