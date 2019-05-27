Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру

ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Это решение поддержали Социал-демократическая партия Австрии (52 депутата), Австрийская партия свободы (51 депутат) и партия JETZT (семь депутатов).
Это первый с 1945 года случай, когда парламент страны сместил канцлера.
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.
Позднее президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что освободит правительство Курца от исполнения обязанностей во вторник, временно исполнять обязанности канцлера будет его заместитель, министр финансов Хартвиг Лёгер.
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