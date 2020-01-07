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Себастьян Курц стал канцлером Австрии
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РИА Новости

Себастьян Курц стал канцлером Австрии

13:43 07.01.2020 (обновлено: 13:44 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Канцлер Австрии Себастьян Курц
 Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Федеральный президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен во вторник привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Это уже второе правительство республики во главе с Курцем. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
27 мая 2019, 18:22
Биография Себастьяна Курца
Церемония прошла в канцелярии федерального президента. Перед тем как привести к присяге новый кабмин, австрийский президент освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.
В минувшую среду Австрийская народная партия (АНП) Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с "Зелёными". Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей.
Таким образом, Курц снова вернулся на пост главы правительства республики, лидер "Зелёных" Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта. Во главе МИД остался министр из состава временного правительства - Александер Шалленберг.
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Себастьян КурцАвстрияВ мире
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