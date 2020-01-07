Себастьян Курц стал канцлером Австрии

ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Федеральный президент Федеральный президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен во вторник привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем

Это уже второе правительство республики во главе с Курцем. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Церемония прошла в канцелярии федерального президента. Перед тем как привести к присяге новый кабмин, австрийский президент освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.

В минувшую среду Австрийская народная партия (АНП) Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с "Зелёными". Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей.