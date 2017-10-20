Себастьян Курц получил мандат на формирование правительства Австрии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Председатель лидирующей на парламентских выборах в Австрии Народной партии Себастьян Курц получил от президента республики Александра Ван дер Беллена мандат на формирование правительства.
В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы.
Согласно итоговым данным МВД, Австрийская народная партия стала лидером голосования, набрав 31,5%. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии с 26,9% голосов избирателей. Право-националистическая Партия Свободы оказалась на третьем месте с 26% голосов. В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно.