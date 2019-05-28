Курц пояснил, почему отказался временно исполнять обязанности канцлера

ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии, лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц пояснил, почему не стал временно исполнять обязанности канцлера после отставки правительства.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.

Несколько дней (до назначения временного кабмина, который будет управлять страной до досрочных выборов в сентябре) все ушедшие в отставку члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, кроме Курца - обязанности канцлера на короткое время перешли вице-канцлеру Хартвигу Легеру. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.

Курц сказал, что на прошлой и текущей неделях ежедневно был в контакте с федеральным президентом на фоне ситуации в стране, обсуждал с ним возможность вынесения парламентом вотума недоверия, а также то, как поступить после.

"Мы также решили, что будет иметь смысл на несколько дней нынешнее правительство временно наделить обязанностями. Мы также вместе решили, что парламент, вероятно, сочтет провокацией, если на следующий день после голосования за отстранение я буду представлять Австрию в Брюсселе (на неформальном саммите - ред.). Я также считаю, что назначение Хартвига Легера - правильное решение федерального президента, в том числе позволившее несколько избавиться от эмоций", - сказал Курц в эфире австрийской телерадиовещательной компании ORF