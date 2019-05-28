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РИА Новости

Курц пояснил, почему отказался временно исполнять обязанности канцлера

Вчера, 23:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц . Архивное фото
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии, лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц пояснил, почему не стал временно исполнять обязанности канцлера после отставки правительства.
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Вчера, 17:15
Смена Курца. Канцлера Австрии освободили от властиЕго потому и сместили, что так и не смогли одолеть. Это – отставка на гребне успеха, в расцвете сил и рейтинга. Любой маркетолог скажет, что лучшей почвы для последующего роста акций и не придумаешь.
Несколько дней (до назначения временного кабмина, который будет управлять страной до досрочных выборов в сентябре) все ушедшие в отставку члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, кроме Курца - обязанности канцлера на короткое время перешли вице-канцлеру Хартвигу Легеру. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.
Курц сказал, что на прошлой и текущей неделях ежедневно был в контакте с федеральным президентом на фоне ситуации в стране, обсуждал с ним возможность вынесения парламентом вотума недоверия, а также то, как поступить после.
"Мы также решили, что будет иметь смысл на несколько дней нынешнее правительство временно наделить обязанностями. Мы также вместе решили, что парламент, вероятно, сочтет провокацией, если на следующий день после голосования за отстранение я буду представлять Австрию в Брюсселе (на неформальном саммите - ред.). Я также считаю, что назначение Хартвига Легера - правильное решение федерального президента, в том числе позволившее несколько избавиться от эмоций", - сказал Курц в эфире австрийской телерадиовещательной компании ORF.
Себастьян Курц во время заседания парламента Австрии. 27 мая 2019
27 мая, 18:57
Парламент против канцлера. Австрия не верит Себастьяну Курцу?Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия главе австрийского кабинета министров впервые за 74 года. Печальный итог как бы скандала с как бы "племянницей русского олигарха".
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы). Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии - плачевный результат для оппозиции и лучший в истории партии Курца.
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Себастьян КурцАвстрияВ мире
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