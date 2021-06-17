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Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц - РИА Новости, 17.06.2021
Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и считает, что возвращение послов в Москву и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:34
2021-06-17T16:50
евросовет
себастьян курц
евросоюз
джо байден
владимир путин
сша
россия
европа
австрия
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и считает, что возвращение послов в Москву и Вашингтон позволит открыться каналам для диалога двух сверхдержав, говорится в заявлении Курца, поступившем в распоряжение РИА Новости."Я рад вчерашнему саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также возвращению послов, поскольку это позволит открыться каналам для диалога между супердержавами", - заявил Курц.По его словам, этому же пути в отношениях с Россией стоит следовать и Евросоюзу. "Важно оставаться в диалоге и следовать четкой линии при разногласиях, например в сфере прав человека, о которых нам тоже надо говорить. Об этом я сегодня сказал президенту Евросовета Шарлю Мишелю", - отметил австрийский канцлер."Мир в Европе будет только с Россией, а не против нее", - заключил Курц.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Байден о Путине: "Я не думаю, что он хочет холодной войны с США"
Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным и заявил, что считает, что глава Российской Федерации не хочет холодной войны с США.
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евросовет, себастьян курц, евросоюз, джо байден, владимир путин, сша, россия, европа, австрия, в мире
Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:34 17.06.2021 (обновлено: 16:50 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Курц заявил, что мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее

Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и считает, что возвращение послов в Москву и Вашингтон позволит открыться каналам для диалога двух сверхдержав, говорится в заявлении Курца, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Я рад вчерашнему саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также возвращению послов, поскольку это позволит открыться каналам для диалога между супердержавами", - заявил Курц.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
По его словам, этому же пути в отношениях с Россией стоит следовать и Евросоюзу. "Важно оставаться в диалоге и следовать четкой линии при разногласиях, например в сфере прав человека, о которых нам тоже надо говорить. Об этом я сегодня сказал президенту Евросовета Шарлю Мишелю", - отметил австрийский канцлер.
"Мир в Европе будет только с Россией, а не против нее", - заключил Курц.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
 
ЕвросоветСебастьян КурцЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинСШАРоссияЕвропаАвстрияВ мире
 
 
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