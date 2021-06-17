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Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц

Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц - РИА Новости, 17.06.2021

Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и считает, что возвращение послов в Москву и... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:34

2021-06-17T16:34

2021-06-17T16:50

евросовет

себастьян курц

евросоюз

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сша

россия

европа

австрия

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и считает, что возвращение послов в Москву и Вашингтон позволит открыться каналам для диалога двух сверхдержав, говорится в заявлении Курца, поступившем в распоряжение РИА Новости."Я рад вчерашнему саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также возвращению послов, поскольку это позволит открыться каналам для диалога между супердержавами", - заявил Курц.По его словам, этому же пути в отношениях с Россией стоит следовать и Евросоюзу. "Важно оставаться в диалоге и следовать четкой линии при разногласиях, например в сфере прав человека, о которых нам тоже надо говорить. Об этом я сегодня сказал президенту Евросовета Шарлю Мишелю", - отметил австрийский канцлер."Мир в Европе будет только с Россией, а не против нее", - заключил Курц.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

сша

россия

европа

австрия

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Байден о Путине: "Я не думаю, что он хочет холодной войны с США" Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным и заявил, что считает, что глава Российской Федерации не хочет холодной войны с США. 2021-06-17T16:34 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евросовет, себастьян курц, евросоюз, джо байден, владимир путин, сша, россия, европа, австрия, в мире