https://ria.ru/20210616/sammit-1737249144.html

Встреча Путина и Байдена в Женеве

Встреча Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Встреча Путина и Байдена в Женеве

В Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Кадры встречи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:59

2021-06-16T16:59

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саммит путина и байдена

aurus

джо байден

владимир путин

фото

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В Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Кадры встречи — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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