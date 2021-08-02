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Биография Никола Пашиняна

Биография Никола Пашиняна - РИА Новости, 02.08.2021

Биография Никола Пашиняна

Армянский государственный деятель Никол Воваевич Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван Тавушской области Армянской ССР (ныне Армения). РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:03

2021-08-02T12:03

2021-08-02T12:04

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армения

отставки и назначения - новости

никол пашинян

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Армянский государственный деятель Никол Воваевич Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван Тавушской области Армянской ССР (ныне Армения). В 1991-1995 годах учился в Ереванском государственном университете. На пятом курсе отчислен.С 1992 года работал журналистом в газетах "Дпрутюн", "Айастан", "Лрагир", "Лрагир ор", "Молорак". В 1998 году основал ежедневную газету "Орагир". Будучи журналистом, становился фигурантом нескольких уголовных дел по обвинению в клевете. В августе 1999 года Пашинян был приговорен к году лишения свободы (с отсрочкой исполнения наказания; приговор не был приведен к исполнению). Газета "Орагир" была закрыта судебным решением.В 1999-2012 годах занимал пост главного редактора газеты "Айкакан жаманак".В 2007 году Пашинян был членом-учредителем общественно-политического объединения "Айлнтранк" (Альтернатива). На парламентских выборах 2007 года был первым номером пропорционального списка альянса "Импичмент". На президентских выборах 2008 года входил в предвыборный штаб кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего Сержу Саргсяну.С 20 февраля 2008 года в центре Еревана оппозиция проводила митинги, выражая недовольство итогами голосования. 1-2 марта 2008 года акции протеста вылились в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Никол Пашинян был одним из активных участников тех событий. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана в января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков в Ереване 1-2 марта 2008 года. Проведя год и 11 месяцев в тюрьме, Пашинян был освобожден по амнистии в мае 2011 года. В январе 2010 года, в период следствия, Пашинян принял участие в дополнительных выборах в национальное собрание Армении от десятого избирательного округа Еревана, но проиграл члену партии "Национальное единение" Аре Симоняну. В 2012 году на парламентских выборах Пашинян был избран депутатом национального собрания по пропорциональному списку фракции "Армянский национальный конгресс". С 2012 по 2013 год был председателем комиссии по этике.В 2013 году Пашинян основал общественно-политическое объединение "Гражданский договор", в 2013-2015 годах был членом совета правления объединения, с 2015 года входил в правление сформированной на базе объединения одноименной партии.В мае 2016 года он был командиром добровольческого отряда партии "Гражданский договор".2 апреля 2017 года Пашинян был избран депутатом национального собрания по избирательному списку блока "ЕЛК" ("Выход"). С мая 2017 года – руководитель парламентской фракции "ЕЛК". 31 марта 2018 года в городе Гюмри Никол Пашинян начал пешую акцию "Мой шаг". Во время акции Пашинян потребовал у властей не выдвигать в премьер-министры Сержа Саргсяна. С 13 апреля в Армении проходили акции оппозиции. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции", так же названной "революцией любви". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. 8 мая национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. 16 октября 2018 года с целью проведения внеочередных выборов он подал в отставку, выполняя функции исполняющего обязанности премьер-министра страны.9 декабря 2018 года на досрочных парламентских выборах блок Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал более 70% голосов и получил в парламенте 88 мандатов из 132. 14 января 2019 года президент Армении Армен Саркисян назначил исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви – католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Динамика протестных акций дважды достигала своего пика (декабрь 2020 года и февраль 2021 года), но затем шла на спад. Против премьера объединились 17 политических партий, за отставку Пашиняна высказались все три экс-президента: Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, а также действующий глава государства Армен Саркисян. 25 апреля 2021 года Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов, до голосования он руководил кабмином. Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91% и получила 71 мандат в парламенте. 2 августа, в первый день заседания нового парламента, президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, армения, отставки и назначения - новости, никол пашинян