Армянская оппозиция зажгла "факел свободы" в здании парламента

ЕРЕВАН, 11 апр – РИА Новости. Представители оппозиционной фракции "Елк" ("Выход") Арарат Мирзоян и Лена Назарян зажгли в зале заседаний парламента Армении "факел свободы" из трех дымовых шашек. Акция стала кульминацией выступления Арарата Мирзояна.

"Свободные граждане Республики Армения! Пришло время, когда мы можем предотвратить третий срок Сержа Саргсяна, поставить точку во власти РПА (Республиканская партия Армении – Sputnik) и создать Армению, о которой мы мечтали", — сказал Мирзоян во время своего выступления с трибуны парламента.

По его словам, для этого необходимо, чтобы люди пришли на митинг 13 апреля на площади Свободы, где все вместе они зажгут "факел свободы".

После этого Мирзоян зажег фитиль дымовой шашки, и повалил желтый дым.

Еще с двумя шашками к нему присоединилась Лена Назарян.

"Шоу вроде не получилось. Откройте двери, чтобы мы могли нормально работать", — прокомментировал происходящее вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Как отмечает Sputnik, на 13 апреля назначен финал акции лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна, который организовал пешее шествие по городам Армении.

Он начал свою акцию с города Гюмри. Пашинян доберется до Еревана 13 апреля и намерен четыре дня подряд, с 13 по 17 апреля, проводить круглосуточный митинг.

На шествии Пашинян потребовал у властей не выдвигать в премьер-министры бывшего президента Сержа Саргсяна. Две другие партии в блоке — "Республика" Арама Саркисяна и "Светлая Армения" Эдмона Марукяна, отказались присоединяться к инициативе Пашиняна.

Между тем правящая Республиканская партия уже заявила о намерении выдвинуть Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

После конституционной реформы в Армении президенту республики остается лишь церемониал, а всю реальную власть получает премьер.

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