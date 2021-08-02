10:50 02.08.2021 (обновлено: 11:25 02.08.2021)
Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении
Партия "Гражданский договор" выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Партия "Гражданский договор" предложила президенту Армену Саркисяну назначить Никола Пашиняна премьер-министром Армении, сообщила депутат Назени Багдасарян.
Согласно конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Также в основном законе оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.
Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.