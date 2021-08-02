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Пашиняна назначили премьер-министром Армении
Пашиняна назначили премьер-министром Армении - РИА Новости, 02.08.2021
Пашиняна назначили премьер-министром Армении
Президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:27
2021-08-02T11:55
в мире
армения
роберт кочарян
армен саркисян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна.Ранее он исполнял обязанности главы правительства.Согласно конституции республики, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В Основном законе также оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия его первой сессии.Сам кабмин формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно."Армения" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост вице-спикера парламента — Ишхана Сагателяна. По закону один из трех заместителей председателя Нацсобрания должен представлять оппозицию.
https://ria.ru/20210729/granitsa-1743392245.html
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в мире, армения, роберт кочарян, армен саркисян, никол пашинян
11:27 02.08.2021 (обновлено: 11:55 02.08.2021)
 
Пашиняна назначили премьер-министром Армении

Президент Армении Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна.
Ранее он исполнял обязанности главы правительства.
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Согласно конституции республики, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В Основном законе также оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия его первой сессии.
Сам кабмин формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.
"Армения" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост вице-спикера парламента — Ишхана Сагателяна. По закону один из трех заместителей председателя Нацсобрания должен представлять оппозицию.
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В миреАрменияРоберт КочарянАрмен СаркисянНикол Пашинян
 
 
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