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Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:04
2021-04-25T11:27
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином.Пашинян будет кандидатом от партии "Гражданский договор".Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении

10:04 25.04.2021 (обновлено: 11:27 25.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.
До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином.
Пашинян будет кандидатом от партии "Гражданский договор".
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
09:18
Пашинян выступит с посланием
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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