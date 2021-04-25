https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729827865.html

Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении

Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:04

2021-04-25T10:04

2021-04-25T11:27

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889589_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_960971df2cf6bb969192cf7d8c857f4a.jpg

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином.Пашинян будет кандидатом от партии "Гражданский договор".Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.

https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729823679.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире