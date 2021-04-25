https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729827865.html
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:04
2021-04-25T10:04
2021-04-25T11:27
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином.Пашинян будет кандидатом от партии "Гражданский договор".Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.
https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729823679.html
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.
До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином.
Пашинян будет кандидатом от партии "Гражданский договор".
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.