В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
12:27 24.02.2021 (обновлено: 12:31 24.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста против премьера Армении Никола Пашиняна
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, проводят акции протеста у ряда вузов Еревана, сообщает агентство Sputnik Армения.
Утром в среду молодые протестующие вошли в здание Ереванского государственного университета, скандируя "Армения без Никола". Демонстранты заходили в аудитории, призывая студентов присоединиться к ним.
Затем акция продолжилась у экономического университета. Ее участники попытались проникнуть туда через главные ворота, однако полиция преградила им путь. Протестующие вошли через один из входов.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.