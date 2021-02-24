https://ria.ru/20210224/erevan-1598753241.html

В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Оппозиционеры, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, проводят акции протеста у ряда вузов Еревана, сообщает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:27

2021-02-24T12:27

2021-02-24T12:31

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

гарегин ii

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, проводят акции протеста у ряда вузов Еревана, сообщает агентство Sputnik Армения.Утром в среду молодые протестующие вошли в здание Ереванского государственного университета, скандируя "Армения без Никола". Демонстранты заходили в аудитории, призывая студентов присоединиться к ним.Затем акция продолжилась у экономического университета. Ее участники попытались проникнуть туда через главные ворота, однако полиция преградила им путь. Протестующие вошли через один из входов.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598750023.html

ереван

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никол пашинян, гарегин ii, ереван, в мире