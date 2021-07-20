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Международный авиационно-космический салон МАКС

Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 20.07.2021

Международный авиационно-космический салон МАКС

Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T01:03

2021-07-20T01:03

2021-07-20T01:03

макс-2021

россия

справки

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.Авиасалон проводится под патронажем президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и ГК "Ростех", устроителем – АО "Авиасалон", образованное в 1992 году. Выставка проводится в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. На выставочных площадях МАКС, которые превышают 26 тысяч квадратных метров в павильонах и 160 тысяч квадратных метров на открытых площадках, размещаются более восьми сотен экспонентов из трех десятков стран мира.Наиболее важные и приоритетные задачи МАКС – демонстрация новейших технических достижений, высоких технологий российских военных и гражданских летательных аппаратов, открытость внутреннего рынка России и взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами для дальнейшего развития отрасли, заключение новых сделок и договоров. Только на Международном авиационно-космическом салоне демонстрируются опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок, которые не могут быть представлены за пределами России. В рамках деловой программы авиасалона, которая включает более полутора сотен мероприятий, научных конференций, бизнес-встреч и переговоров, проводятся демонстрационные полеты для специалистов. Кроме того, МАКС организует масштабные авиашоу для гостей с участием более восьми десятков воздушных судов и лучших российских и зарубежных пилотажных групп. Технические возможности аэродрома позволяют достичь предельных летных характеристик летательных аппаратов, что делает показательные полеты пилотажных групп особенно захватывающими. Столь масштабная демонстрация авиационной техники в воздухе невозможна на других авиасалонах. На этой площадке состоялись "мировые премьеры" лучшей российской гражданской и военной авиатехники, а также премьерные показы новейших зарубежных летательных аппаратов.Салон в Подмосковье собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей. Деловой потенциал Международного авиационно-космического салона достигает 600 миллиардов рублей, а объем заключенных на МАКС соглашений и контрактов на поставку российской авиатехники – 400 миллиардов рублей. Первая авиационно-космическая выставка в современной России была успешно проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском с 11 по 16 августа 1992 года под названием "Мосаэрошоу-92". Более 200 предприятий из стран СНГ и дальнего зарубежья собрались для участия в ней. На выставке экспонировалось 114 летательных аппаратов. Общее число посетителей составило около 300 тысяч человек. Она, как успешная генеральная репетиция, убедительно показала, что Россия вполне готова к проведению полномасштабных международных авиационно-космических салонов. В 1993 году выставка получила свое сегодняшнее официальное название и статус Международного авиационно-космического салона (МАКС). Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-1993 прошел с 31 августа по 5 сентября 1993 года одновременно на трех площадках: на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском, в выставочном центре "Красная Пресня" и на центральном аэродроме (город Москва). В работе МАКС-1993 приняли участие 260 предприятий, в том числе 82 иностранные фирмы из 17 стран мира. На салоне было показано 173 летательных аппарата, число посетителей выставки возросло до 400 тысяч человек. 1993 год стал важной вехой в развитии авиационно-космической выставочной деятельности в России. В соответствии с указанием президента России единым местом проведения международных авиационно-космических салонов была определена территория ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковском Московской области. Выставки в дальнейшем стали регулярно проводиться один раз в два года. За прошедшее время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и стал событием мирового масштаба. XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 собрал 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Впервые в истории салонов МАКС выставка проводилась при партнерском участии Китайской Народной Республики. В специально возведенном павильоне площадью три тысячи квадратных метров разместились экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний Китая. Также было сформировано девять национальных павильонов.Лидеры российской авиационной и космической отраслей, крупнейшие мировые производители представили свою продукцию на площади 26,5 тысячи квадратных метрах в павильонах и на 45 тысячах квадратных метров открытых площадок и статических стоянок. Ключевым событием МАКС-2019 стала мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300, который принял участие и в летной программе.Макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 впервые показали в России. Четверка истребителей пятого поколения Су-57 приняла участие в демонстрационных полетах.Впервые экспортный вариант Су-57Э показали и на статической стоянке.Конвертируемый самолет-заправщик Ил-78М-90А также демонстрировался в первый раз. Холдинг "Вертолеты России" представил ряд новинок, в том числе впервые был показан в полете средний многоцелевой вертолет Ка-62, в первый раз в выставке принял участие первый серийный образец Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Вертолет "Ансат" демонстрировался с салоном Vit, разработанным в партнерстве с институтом НАМИ – создателем лимузинов Aurus. На статической стоянке были показаны перспективный тяжелый беспилотник "Орион-2" и экспортный БПЛА "Орион-Э". Иностранные авиапроизводители представили ряд самолетов, ранее не демонстрировавшийся в России. Среди них ближнемагистральный лайнер Embraer E-195E2 в окраске Tech Lion, бизнес-джет Pilatus PC-24, способный базироваться на грунтовых аэродромах и легкий самолет Piter M500. Широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 уже участвовал в салонах МАКС, однако в 2019 году были показаны элементы решения Airbus Connected Experience. Впервые в рамках МАКС были организованы специальные экспозиции и разделы по авиации общего назначения, в рамках которой продемонстрировано около 50 легких и сверхлегких воздушных судов, по беспилотным авиационным системам, с участием разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов, эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Выставку открывали президенты РФ и Турции. За шесть дней работы авиасалон посетили 578,8 тысячи участников и гостей. Суммарный деловой потенциал МАКС-2019 организаторы оценили в 400 миллиардов рублей, не считая переговоров, проведенных по линии военно-технического сотрудничества. Стратегическим банком-партнером авиакосмического салона впервые выступил ПСБ банк, опорный банк РФ по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. В 2021 году Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Его официальным спонсором выступает "Рособоронэкспорт". Страной-партнером МАКС-2021 стал Казахстан. На авиасалон пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира. На ней впервые представят самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, "Ансат-М", Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 "Витязь". Кроме того, ПАО "Сухой" (входит в "Ростех") покажет виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э. На своем стенде "Рособоронэкспорт" организует демонстрацию сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции "Глобус". С помощью данной инсталляции можно будет ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов вооружений и военной техники, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы. Кроме того, в виде моделей будут представлены: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить публике новый военный самолет. На авиасалоне МАКС-2021 впервые покажут новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ. Она способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра, а также может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы. "Роскосмос" продемонстрирует макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ". На авиасалоне будет показан авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus. Его установили на самолет Як-18Т. Участие в летной программе МАКС-2021 примет семь пилотажных групп, в том числе прибалтийская Baltic Bees Jet Team, которые представят сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах. Все мероприятия на МАКС-2021 проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Посетители авиакосмического салона должны будут иметь на руках помимо билета QR-код с подтверждением вакцинации. но организаторы рассматривают возможность допуска посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон. Чтобы не допустить массового скопления людей, количество дней посещения МАКС-2021 по билетам увеличили с трех до пяти. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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макс-2021, россия, справки