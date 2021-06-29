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"Рособоронэкспорт" представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
"Рособоронэкспорт" представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300 - РИА Новости, 29.06.2021
"Рособоронэкспорт" представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") впервые представит на авиакосмическом салоне МАКС-21 военно-траснпортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:57
2021-06-29T12:58
ил-114-300
ил-112в
ми-28нэ
ил-76мд
александр михеев
ил-112
ростех
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") впервые представит на авиакосмическом салоне МАКС-21 военно-траснпортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300, сообщил во вторник генеральный директор Александр Михеев."Рособоронэкспорт" выступит официальным спонсором салона МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова."Для "Рособоронэкспорта" МАКС был и остается главной площадкой показа партнерам лучших экспортных образцов российской авиационной техники и вооружения, средств ПВО и РЭБ, в том числе и новинок, без которых не обходится ни один салон в Жуковском. В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, "Ансат-М", Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 "Витязь", – цитирует словам Михеева пресс-служба предприятия.Кроме того, среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров, как ожидает компания, заинтересуют представленные ПАО "Сухой" (входит в "Ростех") виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э.На своем стенде "Рособоронэкспорт" организует демонстрацию сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции "Глобус". С помощью данной инсталляции можно будет ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов вооружений и военной техники, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы. Кроме того, в виде моделей будут представлены: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5)."Рособоронэкспорт" также подготовил мультимедийные презентации продвигаемой на экспорт продукции – самолетов Су-35, МиГ-35/ 35Д, Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90А, вертолетов Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-35П, Ми-17В-5, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-171Ш и Ми-38Т, комплексов и средств ПВО ЗРС С-400, ЗРК "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2КМ", "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1М" и "Панцирь-C1", ПЗРК "Верба", "Игла-С", радиолокационных станций и средств РЭБ."Основная цель "Рособоронэкспорта" в ходе МАКС-2021 – использовать все возможности для конвертации повышенного интереса к российской технике в новые контракты, пополнить свой портфель заказов. Для этого мы проведем демонстрацию новейших высоких технологий в области авиастроения, а также обсудим с зарубежными партнерами возможность их участия в реализации совместных проектов", – сказал Михеев.
https://ria.ru/20210330/polet-1603439006.html
https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html
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ил-114-300, ил-112в, ми-28нэ, ил-76мд, александр михеев, ил-112, ростех, рособоронэкспорт, безопасность
"Рособоронэкспорт" представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
12:57 29.06.2021 (обновлено: 12:58 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Рособоронэкспорт" впервые представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") впервые представит на авиакосмическом салоне МАКС-21 военно-траснпортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300, сообщил во вторник генеральный директор Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" выступит официальным спонсором салона МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова.
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"Для "Рособоронэкспорта" МАКС был и остается главной площадкой показа партнерам лучших экспортных образцов российской авиационной техники и вооружения, средств ПВО и РЭБ, в том числе и новинок, без которых не обходится ни один салон в Жуковском. В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, "Ансат-М", Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 "Витязь", – цитирует словам Михеева пресс-служба предприятия.
Кроме того, среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров, как ожидает компания, заинтересуют представленные ПАО "Сухой" (входит в "Ростех") виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э.
На своем стенде "Рособоронэкспорт" организует демонстрацию сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции "Глобус". С помощью данной инсталляции можно будет ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов вооружений и военной техники, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы. Кроме того, в виде моделей будут представлены: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).
"Рособоронэкспорт" также подготовил мультимедийные презентации продвигаемой на экспорт продукции – самолетов Су-35, МиГ-35/ 35Д, Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90А, вертолетов Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-35П, Ми-17В-5, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-171Ш и Ми-38Т, комплексов и средств ПВО ЗРС С-400, ЗРК "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2КМ", "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1М" и "Панцирь-C1", ПЗРК "Верба", "Игла-С", радиолокационных станций и средств РЭБ.
"Основная цель "Рособоронэкспорта" в ходе МАКС-2021 – использовать все возможности для конвертации повышенного интереса к российской технике в новые контракты, пополнить свой портфель заказов. Для этого мы проведем демонстрацию новейших высоких технологий в области авиастроения, а также обсудим с зарубежными партнерами возможность их участия в реализации совместных проектов", – сказал Михеев.
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Ил-114-300ИЛ-112ВМи-28НЭИл-76МДАлександр МихеевИл-112РостехРособоронэкспортБезопасность
 
 
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