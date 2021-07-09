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https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html
У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР - РИА Новости, 09.07.2021
У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
Посетители авиакосмического салона МАКС-2021 должны будут иметь на руках помимо билета QR-код с подтверждением вакцинации, но организаторы рассматривают... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:15
2021-07-09T16:25
авиасалон макс
qr-код
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
жуковский
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посетители авиакосмического салона МАКС-2021 должны будут иметь на руках помимо билета QR-код с подтверждением вакцинации, но организаторы рассматривают возможность допуска посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон, сообщили РИА Новости в оргкомитете."К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса", - сообщили в оргкомитете авиасалона.При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 гражданами, у которых нет QR-кода, но имеющих отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса."Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия", - отметили в оргкомитете.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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авиасалон макс, qr-код, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жуковский, макс-2021
У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15 09.07.2021 (обновлено: 16:25 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
На Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетителям МАКС-2021, кроме билета, понадобится QR-код подтверждения вакцинации или ПЦР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посетители авиакосмического салона МАКС-2021 должны будут иметь на руках помимо билета QR-код с подтверждением вакцинации, но организаторы рассматривают возможность допуска посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
"К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса", - сообщили в оргкомитете авиасалона.
При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 гражданами, у которых нет QR-кода, но имеющих отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса.
"Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия", - отметили в оргкомитете.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Распространение коронавирусаАвиасалон МАКСQR-кодКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЖуковскийМАКС-2021
 
 
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