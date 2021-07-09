https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html

У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР

У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР - РИА Новости, 09.07.2021

У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР

Посетители авиакосмического салона МАКС-2021 должны будут иметь на руках помимо билета QR-код с подтверждением вакцинации, но организаторы рассматривают... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:15

2021-07-09T16:15

2021-07-09T16:25

авиасалон макс

qr-код

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

жуковский

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посетители авиакосмического салона МАКС-2021 должны будут иметь на руках помимо билета QR-код с подтверждением вакцинации, но организаторы рассматривают возможность допуска посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон, сообщили РИА Новости в оргкомитете."К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса", - сообщили в оргкомитете авиасалона.При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 гражданами, у которых нет QR-кода, но имеющих отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса."Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия", - отметили в оргкомитете.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/maks-1740574931.html

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жуковский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-07-09T16:15 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиасалон макс, qr-код, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жуковский, макс-2021