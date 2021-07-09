https://ria.ru/20210709/raketa-1740534933.html
На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном"
На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном" - РИА Новости, 09.07.2021
На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном"
На авиасалоне МАКС-2021 впервые покажут новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий — C-13Т и С-13ОФ, заявил в... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:18
2021-07-09T03:18
2021-07-09T13:39
авиасалон макс
новое оружие россии
макс-2021
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безопасность
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2021 впервые покажут новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий — C-13Т и С-13ОФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя ракеты — Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница. С-13Б способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Она также может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков, — С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 миллиметра поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.НЗИВ (входит в концерн "Техмаш" под управлением холдинга "Технодинамика) — предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210628/sputnik-1738893026.html
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авиасалон макс, макс-2021, россия, технодинамика, техмаш, безопасность
На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном"
03:18 09.07.2021 (обновлено: 13:39 09.07.2021)
Производитель раскрыл планы представить на МАКС-2021 новую авиационную ракету "два в одном"
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2021 впервые покажут новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий — C-13Т и С-13ОФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя ракеты — Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.
"Основная задача ракеты — поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях", — сказал он.
С-13Б способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Она также может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.
Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков, — С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью.
Боеприпас калибра 122 миллиметра поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.
НЗИВ (входит в концерн "Техмаш
" под управлением холдинга "Технодинамика) — предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.