https://ria.ru/20210709/raketa-1740534933.html

На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном"

На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном" - РИА Новости, 09.07.2021

На МАКС-2021 представят новую авиационную ракету "два в одном"

На авиасалоне МАКС-2021 впервые покажут новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий — C-13Т и С-13ОФ, заявил в... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:18

2021-07-09T03:18

2021-07-09T13:39

авиасалон макс

новое оружие россии

макс-2021

россия

технодинамика

техмаш

безопасность

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На авиасалоне МАКС-2021 впервые покажут новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий — C-13Т и С-13ОФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя ракеты — Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница. С-13Б способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Она также может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков, — С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 миллиметра поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.НЗИВ (входит в концерн "Техмаш" под управлением холдинга "Технодинамика) — предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210628/sputnik-1738893026.html

https://ria.ru/20210706/oruzhie-1740126621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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авиасалон макс, макс-2021, россия, технодинамика, техмаш, безопасность