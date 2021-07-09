https://ria.ru/20210709/varenitsa-1740558859.html

Глеб Вареница: покажем на МАКС новую авиаракету "два в одном"

Глеб Вареница: покажем на МАКС новую авиаракету "два в одном" - РИА Новости, 09.07.2021

Глеб Вареница: покажем на МАКС новую авиаракету "два в одном"

Российская армия сегодня в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы получает самые современные образцы военной техники, однако, как ранее заявлял... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:00

2021-07-09T11:00

2021-07-09T12:51

макс-2021

авиасалон макс

глеб вареница ( гендиректор новосибирского завода искусственного волокна )

россия

вооруженные силы рф

техмаш

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740545170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3490f49f65b41fc26fe6d6679ce40807.jpg

Российская армия сегодня в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы получает самые современные образцы военной техники, однако, как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, перед отечественной оборонкой стоит задача диверсифицировать производство. Одним из предприятий, успешно решающих сегодня задачу диверсификации является акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ, входит в концерн "Техмаш", находящийся под управлением холдинга "Технодинамика" Ростеха). Гендиректор завода Глеб Вареница побеседовал с корреспондентом РИА Новости Иваном Сураевым о боеприпасах, которые собирает завод сегодня, а также о перспективных гражданских проектах, которые позволят НЗИВ успешно работать после снижения доли заказов от Вооруженных сил России.– Глеб Юрьевич, какие задачи ставит перед вами Ростех? Что представляет собой предприятие сегодня?– Как это исторически сложилось, НЗИВ занимается исполнением гособоронзаказа, эти задачи мы успешно выполняем. Передо мной стояла цель, прежде всего, выполнить ГОЗ 2020 года, и мы свои обязательства завершили вовремя. Сегодня досрочно отгружаем заказы уже за текущий год. Активно ведем работу по предконтрактации на 2022-2023 годы и также наращиваем ассортимент гражданской продукции. По итогу прошлого года доля "гражданки" составила почти 30% от общего объема производства. Если вернуться к военной тематике, то основная наша продукция – это снаряды для реактивных систем залпового огня "Смерч", "Торнадо-С", авиационные бомбы ОФЗАБ-500, неуправляемые авиационные ракеты С-13 и их модификации и ряд других, не менее сложных и интересных изделий. В свое время мы были производителями головной части известного во всем мире оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Самое перспективное для нас сегодня изделие – это снаряд для РСЗО "Торнадо-С", который является развитием тематики "Смерч". Отдельно стоит подчеркнуть важность активного сотрудничества с АО "Рособоронэкспорт". Экспорт вооружений является очень перспективным вариантом наращивания оборотов предприятия. Делаем все для того, чтобы развивать данную тематику.– Производство каких боеприпасов осваивает АО "НЗИВ" сегодня?– Пожалуй, одно из самых важных для наших оборонных цехов событие – возобновлена сборка реактивных снарядов к легендарной реактивной системе залпового огня "Град". Была поставлена задача, и мы в сжатые сроки запустили снаряды в производство. Это изделие на заводе не собиралось с конца 80-х годов. Также недавно начали снаряжать и собирать новые ракеты авиационной тематики. На этот год есть планы на постановку еще двух новых изделий авиационного направления.– Именно эти снаряды вы представляете на различных выставках как в России, так и за рубежом? – Да, завод принимает участие в выставках вооружений и техники в России и за рубежом. Неоднократно демонстрировали макеты неуправляемых авиационных ракет C-13Т, С-13ОФ, С-13ДФ. Первые два боеприпаса широко известны российскому обществу и давно экспортируются. В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне "Технодинамики" мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях. С-13Б способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы. Также вызывает повышенный интерес неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа. Участие в выставках, в первую очередь, это возможность продемонстрировать свою продукцию потенциальным заказчикам, а также повысить узнаваемость бренда предприятия, встретиться с коллегами для обмена опытом. Планируем и дальше принимать участие в таких мероприятиях, наращивать портфель заказов.– Cтратегия развития Ростеха предполагает достижение "паритета" в производстве гражданской и военной продукции после 2025 года, когда пик ГОЗ будет пройден. Как решает эту задачу ваш завод?– Сегодня у нас есть несколько "гражданских" проектов и идей на перспективу, которые позволят нам справиться с задачей диверсификации. Так, одним из главных направлений деятельности нашего предприятия, не связанных с гособоронзаказом, является выпуск промышленных взрывчатых веществ, которые применяются в сейсморазведке. Прессованные тротиловые блоки различных модификаций снаряжаются в специальный полимерный корпус. При необходимости несколько пластиковых блоков можно очень быстро "связать в гирлянду", набрав необходимый вес. Кроме того, это изделие "не боится" температуры: его применяют при температуре от минус 50ºС до плюс 50ºС. В этом заключается основное преимущество производимых нами тротиловых блоков. Выпускаем и шашки Т-400Г, применяемые для взрывов в скважинах любой обводненности, в том числе в проточной воде, со сроком нахождения в воде до шести суток.Основные потребители нашей продукции – это крупнейшие компании России и стран ближнего зарубежья, осуществляющие сейсморазведывательные работы. Хочу сказать, что предприятие ведет полный цикл от разработки, испытаний и непосредственного производства новых изделий до утилизации взрывчатых веществ. Для этого у НЗИВ есть все необходимые производственные мощности, испытательная площадка, складские помещения. Помимо серийного производства промышленных взрывчатых веществ НЗИВ ведет разработку новых видов продукции. Так, на протяжении почти 25 лет завод выпускал для нужд железной дороги России (РЖД) ленточные взрывные заряды ЛВВ-11-1. Они использовались в технологии изготовления стрелочной продукции, которая не имеет аналогов в мире. Технологи НЗИВ и Новосибирского стрелочного завода, учитывая отсутствие альтернативной технологии, стали разрабатывать идентичный ленточный эластичный заряд. В течение нескольких лет шла работа над проектом, и сегодня не уступающий ЛВВ-11-1 по характеристикам заряд под наименованием ЛВВ-34-1, успешно прошел приемочные испытания и получил разрешение на применение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.Освоение производства данных промышленных взрывчатых веществ позволит возобновить изготовление важной продукции для РЖД и сохранить уникальную технологию производства, а также повысить безопасность движения поездов и исключить дополнительные издержки на эксплуатацию и содержание инфраструктуры железных дорог.В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть – в ближайших планах Новосибирского завода существенно нарастить объем выпуска и расширить линейку как высокотехнологичной продукции гражданского назначения, так и традиционных для нас изделий оборонной направленности. Мы надеемся, что модернизация мощностей и внедрение современных комплексных методов управления предприятием позволят добиться высоких производственных показателей и улучшить уровень жизни всего коллектива НЗИВ.

https://ria.ru/20210526/gosoboronzakaz-1734331909.html

https://ria.ru/20210521/vertolet-1733240010.html

https://ria.ru/20210331/natsionalizatsiya-1603671475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, авиасалон макс, глеб вареница ( гендиректор новосибирского завода искусственного волокна ), россия, вооруженные силы рф, техмаш, интервью