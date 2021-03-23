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В МАКС-2021 намерены участвовать более 40 стран
В МАКС-2021 намерены участвовать более 40 стран
Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:34
2021-03-23T10:36
макс-2021
денис мантуров
авиасалон макс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
жуковский
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера."Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты", – добавил министр.Ведомство отмечает, что намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов, в первую очередь – партнеры России по ЕАЭС.Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан, с которым запланировано подписание ряда соглашений и обсуждение важнейших направлений сотрудничества, в частности, локализация производства гражданских вертолетов в Казахстане, реализация совместных проектов создания и освоения серийного производства (крупноузловой сборки) легкого многоцелевого самолета "Байкал" и нового турбовинтового регионального самолета ТВРС, организация центра техобслуживания и ремонта.Минпромторг отмечает, что во главу угла поставлен поиск и реализация новых направлений и путей развития авиастроения и космонавтики в меняющихся экономических реалиях. В числе ключевых тем - углубление взаимодействия с транспортной системой, построение новых бизнес-моделей в партнерстве с финансовыми институтами, стимулирование внутреннего спроса на отечественные воздушные суда, совершенствование системы послепродажного обслуживания, развитие аэромобильности, расширение Евразийского партнёрства.Одним из центральных событий деловой программы станет проведение Четвертого Аэрокосмического Конгресса.Впервые на площадке МАКС пройдут соревнования по направлению "Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем" всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности". Среди натурных образцов летательных аппаратов, которые будут представлены на выставке – самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.
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макс-2021, денис мантуров, авиасалон макс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), жуковский, экономика

В МАКС-2021 намерены участвовать более 40 стран

09:34 23.03.2021 (обновлено: 10:36 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера.
"Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
"Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты", – добавил министр.
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Ведомство отмечает, что намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов, в первую очередь – партнеры России по ЕАЭС.
Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан, с которым запланировано подписание ряда соглашений и обсуждение важнейших направлений сотрудничества, в частности, локализация производства гражданских вертолетов в Казахстане, реализация совместных проектов создания и освоения серийного производства (крупноузловой сборки) легкого многоцелевого самолета "Байкал" и нового турбовинтового регионального самолета ТВРС, организация центра техобслуживания и ремонта.
Минпромторг отмечает, что во главу угла поставлен поиск и реализация новых направлений и путей развития авиастроения и космонавтики в меняющихся экономических реалиях. В числе ключевых тем - углубление взаимодействия с транспортной системой, построение новых бизнес-моделей в партнерстве с финансовыми институтами, стимулирование внутреннего спроса на отечественные воздушные суда, совершенствование системы послепродажного обслуживания, развитие аэромобильности, расширение Евразийского партнёрства.
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Одним из центральных событий деловой программы станет проведение Четвертого Аэрокосмического Конгресса.
Впервые на площадке МАКС пройдут соревнования по направлению "Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем" всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности". Среди натурных образцов летательных аппаратов, которые будут представлены на выставке – самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.
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МАКС-2021Денис МантуровАвиасалон МАКСМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЖуковскийЭкономика
 
 
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