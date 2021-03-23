В МАКС-2021 намерены участвовать более 40 стран
09:34 23.03.2021 (обновлено: 10:36 23.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера.
"Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
"Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты", – добавил министр.
Ведомство отмечает, что намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов, в первую очередь – партнеры России по ЕАЭС.
Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан, с которым запланировано подписание ряда соглашений и обсуждение важнейших направлений сотрудничества, в частности, локализация производства гражданских вертолетов в Казахстане, реализация совместных проектов создания и освоения серийного производства (крупноузловой сборки) легкого многоцелевого самолета "Байкал" и нового турбовинтового регионального самолета ТВРС, организация центра техобслуживания и ремонта.
Минпромторг отмечает, что во главу угла поставлен поиск и реализация новых направлений и путей развития авиастроения и космонавтики в меняющихся экономических реалиях. В числе ключевых тем - углубление взаимодействия с транспортной системой, построение новых бизнес-моделей в партнерстве с финансовыми институтами, стимулирование внутреннего спроса на отечественные воздушные суда, совершенствование системы послепродажного обслуживания, развитие аэромобильности, расширение Евразийского партнёрства.
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Одним из центральных событий деловой программы станет проведение Четвертого Аэрокосмического Конгресса.
Впервые на площадке МАКС пройдут соревнования по направлению "Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем" всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности". Среди натурных образцов летательных аппаратов, которые будут представлены на выставке – самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.
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