https://ria.ru/20210713/samolet-1741019454.html

"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021

"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021 - РИА Новости, 13.07.2021

"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021

Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить публике новый военный самолет, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:07

2021-07-13T07:07

2021-07-13T12:40

авиасалон макс

новое оружие россии

макс-2021

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить публике новый военный самолет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".Это произойдет 20 июля — в первый день Международного салона МАКС-2021, добавляется в релизе.Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры, которая также пройдет онлайн на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.Россия обладает технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также остается законодателем мод в создании боевых самолетов, напомнили в госкорпорации."Мы убеждены, что новый продукт <…> вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — приводятся в сообщении слова представителя "Ростеха".В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Выставка состоится 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса.

https://ria.ru/20210330/polet-1603439006.html

жуковский

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авиасалон макс, макс-2021, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, безопасность