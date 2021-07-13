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Новое оружие России
https://ria.ru/20210713/samolet-1741019454.html
"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021 - РИА Новости, 13.07.2021
"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить публике новый военный самолет, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:07
2021-07-13T12:40
авиасалон макс
новое оружие россии
макс-2021
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить публике новый военный самолет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".Это произойдет 20 июля — в первый день Международного салона МАКС-2021, добавляется в релизе.Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры, которая также пройдет онлайн на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.Россия обладает технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также остается законодателем мод в создании боевых самолетов, напомнили в госкорпорации."Мы убеждены, что новый продукт &lt;…&gt; вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — приводятся в сообщении слова представителя "Ростеха".В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Выставка состоится 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса.
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авиасалон макс, макс-2021, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, безопасность
"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:07 13.07.2021 (обновлено: 12:40 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДемонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне
Демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Ростех" представит в первый день МАКС-2021 принципиально новый военный самолет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить публике новый военный самолет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Это произойдет 20 июля — в первый день Международного салона МАКС-2021, добавляется в релизе.
Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры, которая также пройдет онлайн на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.
Россия обладает технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также остается законодателем мод в создании боевых самолетов, напомнили в госкорпорации.
"Мы убеждены, что новый продукт <…> вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — приводятся в сообщении слова представителя "Ростеха".
В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Выставка состоится 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса.
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Новое оружие РоссииАвиасалон МАКСМАКС-2021РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ЖуковскийБезопасность
 
 
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