https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740636414.html
МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех - РИА Новости, 09.07.2021
МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
Количество дней посещения авиакосмического салона МАКС-2021 по билетам будет увеличено с трех до пяти, чтобы не допустить массового скопления людей, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:20
2021-07-09T16:20
2021-07-09T16:26
авиасалон макс
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общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество дней посещения авиакосмического салона МАКС-2021 по билетам будет увеличено с трех до пяти, чтобы не допустить массового скопления людей, сообщили РИА Новости организаторы авиасалона."Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды", - рассказали организаторы.Ранее днями массового посещения должны были быть пятница, суббота и воскресенье."Одним из важнейших условий, минимизирующих риск заражения, является недопущение массовых скоплений людей. Несмотря на то, что площадь выставочного комплекса позволяет безопасно и комфортно единовременно разместить на площадке более 200 тысяч человек, принято решение о корректировке билетной и демонстрационной программ с целью максимального расширения возможностей для посетителей увидеть лётную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни", - отметили организаторы.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html
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авиасалон макс, макс-2021, московская область (подмосковье), жуковский, общество
МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:20 09.07.2021 (обновлено: 16:26 09.07.2021)
МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех во избежание массовых скоплений
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество дней посещения авиакосмического салона МАКС-2021 по билетам будет увеличено с трех до пяти, чтобы не допустить массового скопления людей, сообщили РИА Новости организаторы авиасалона.
"Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды", - рассказали организаторы.
Ранее днями массового посещения должны были быть пятница, суббота и воскресенье.
"Одним из важнейших условий, минимизирующих риск заражения, является недопущение массовых скоплений людей. Несмотря на то, что площадь выставочного комплекса позволяет безопасно и комфортно единовременно разместить на площадке более 200 тысяч человек, принято решение о корректировке билетной и демонстрационной программ с целью максимального расширения возможностей для посетителей увидеть лётную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни", - отметили организаторы.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.