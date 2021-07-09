https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740636414.html

МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех

МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех - РИА Новости, 09.07.2021

МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех

Количество дней посещения авиакосмического салона МАКС-2021 по билетам будет увеличено с трех до пяти, чтобы не допустить массового скопления людей, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:20

2021-07-09T16:20

2021-07-09T16:26

авиасалон макс

макс-2021

московская область (подмосковье)

жуковский

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество дней посещения авиакосмического салона МАКС-2021 по билетам будет увеличено с трех до пяти, чтобы не допустить массового скопления людей, сообщили РИА Новости организаторы авиасалона."Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды", - рассказали организаторы.Ранее днями массового посещения должны были быть пятница, суббота и воскресенье."Одним из важнейших условий, минимизирующих риск заражения, является недопущение массовых скоплений людей. Несмотря на то, что площадь выставочного комплекса позволяет безопасно и комфортно единовременно разместить на площадке более 200 тысяч человек, принято решение о корректировке билетной и демонстрационной программ с целью максимального расширения возможностей для посетителей увидеть лётную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни", - отметили организаторы.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html

https://ria.ru/20210323/maks-1602427594.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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авиасалон макс, макс-2021, московская область (подмосковье), жуковский, общество