https://ria.ru/20210713/maks-1741031093.html

Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021

Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021 - РИА Новости, 13.07.2021

Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021

Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т. Он будет... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:47

2021-07-13T09:47

2021-07-13T10:35

авиасалон макс

макс-2021

россия

михаил гордин

як-18

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т. Он будет показан на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки - Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") имени Баранова.Самолет можно будет увидеть на объединенной экспозиции предприятий, входящих в НИЦ "Институт имени Жуковского", на МАКС-2021.Демонстратор двигателя АПД-500 дополнен специалистами ЦИАМ новыми узлами и системами, обеспечивающими эффективную и безопасную работу двигателя в авиационном режиме. Требуемые параметры двигателя подтверждены комплексом испытаний на наземных и высотных стендах. "Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года", - отметили в пресс-службе."Отечественный поршневой двигатель – это возможность для "перезагрузки" всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов", - сказал генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210713/samolet-1741019454.html

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авиасалон макс, макс-2021, россия, михаил гордин, як-18, жуковский, безопасность