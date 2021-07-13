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Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021
Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021 - РИА Новости, 13.07.2021
Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021
Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т. Он будет... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:47
2021-07-13T10:35
авиасалон макс
макс-2021
россия
михаил гордин
як-18
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т. Он будет показан на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки - Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") имени Баранова.Самолет можно будет увидеть на объединенной экспозиции предприятий, входящих в НИЦ "Институт имени Жуковского", на МАКС-2021.Демонстратор двигателя АПД-500 дополнен специалистами ЦИАМ новыми узлами и системами, обеспечивающими эффективную и безопасную работу двигателя в авиационном режиме. Требуемые параметры двигателя подтверждены комплексом испытаний на наземных и высотных стендах. "Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года", - отметили в пресс-службе."Отечественный поршневой двигатель – это возможность для "перезагрузки" всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов", - сказал генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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авиасалон макс, макс-2021, россия, михаил гордин, як-18, жуковский, безопасность
Самолет с двигателем от автомобиля Aurus представят на МАКС-2021
09:47 13.07.2021 (обновлено: 10:35 13.07.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального института авиационного моторостроенияУстановка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т
Установка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального института авиационного моторостроения

Самолет Як-18Т с авиадвигателем АПД-500 на основе мотора автомобиля Aurus покажут на МАКС-2021

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т. Он будет показан на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки - Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") имени Баранова.
"Специалисты ЦИАМ завершили этап установки авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальный летательный аппарат, которым стал самолет Як-18Т", - сказали в пресс-службе.
Самолет можно будет увидеть на объединенной экспозиции предприятий, входящих в НИЦ "Институт имени Жуковского", на МАКС-2021.
Демонстратор двигателя АПД-500 дополнен специалистами ЦИАМ новыми узлами и системами, обеспечивающими эффективную и безопасную работу двигателя в авиационном режиме. Требуемые параметры двигателя подтверждены комплексом испытаний на наземных и высотных стендах. "Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года", - отметили в пресс-службе.
"Отечественный поршневой двигатель – это возможность для "перезагрузки" всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов", - сказал генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.
Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Авиасалон МАКСМАКС-2021РоссияМихаил ГординЯк-18ЖуковскийБезопасность
 
 
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