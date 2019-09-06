Новинки российской авиатехники на МАКС-2019

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ

По данным организаторов, непосредственно на МАКС-2019 были заключены контракты на сумму более 250 миллиардов рублей. Самое активное участие в этом процессе принял ПСБ банк, который подписал на салоне ряд соглашений с представителями авиационной и космической промышленности. Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники. Подписи под документом поставили председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор АО "Вертолетная сервисная компания" Иван Серов, генеральный директор ООО "Открытая лизинговая компания" Сергей Огиенко, а также генеральный директор АО "Авиакомпания Конверс Авиа" Александр Желязков. Соглашение предусматривает поставки в течение 5 лет 500-600 вертолетов отечественного производства на сумму 250-300 миллиардов рублей.