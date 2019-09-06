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РИА Новости

Новинки российской авиатехники на МАКС-2019

12:43 06.09.2019 (обновлено: 12:47 06.09.2019)
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Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 прошел с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Специалистам и публике показали новейшие российские разработки в области авиации: истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники. Воздушно-космические силы России провели масштабную демонстрацию авиационной техники.
В ходе МАКС-2019 представители авиастроения, космической отрасли, смежных отраслей, а также крупные российские банки провели деловые встречи и заключили ряд важнейших соглашений. Суммарный деловой потенциал МАКС-2019 организаторы оценили в 400 миллиардов рублей, не считая переговоров, проведенных по линии военно-технического сотрудничества. Стратегическим банком-партнером авиакосмического салона впервые выступил ПСБ банк, опорный банк РФ по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019. Самолет, разработанный в ОКБ имени Сухого, оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Его характеризует высокая маневренность и малая заметность.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019. Самолет, разработанный в ОКБ имени Сухого, оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Его характеризует высокая маневренность и малая заметность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300, разработанный авиастроительной корпорацией "Иркут",  совершает полет на МАКС-2019. В серийное производство машину предполагается запустить в 2021 году.

Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
2 из 14

Российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300, разработанный авиастроительной корпорацией "Иркут",  совершает полет на МАКС-2019. В серийное производство машину предполагается запустить в 2021 году.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, выливает воду, окрашенную в цвета российского флага, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Именно эти самолеты принимали активное участие в тушении лесных пожаров.

Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, совершает полет на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, выливает воду, окрашенную в цвета российского флага, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Именно эти самолеты принимали активное участие в тушении лесных пожаров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. В ходе посещения выставки президент Турции не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских F-35.

Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. В ходе посещения выставки президент Турции не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских F-35.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российский VIP-вертолет "Ансат", выполненный в стиле автомобиля премиум-класса Aurus. Вертолет был представлен на МАКС-2019 холдингом "Вертолеты России".

Вертолет Ансат с дизайном в стиле Aurus на выставке, которая откроется в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском
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Российский VIP-вертолет "Ансат", выполненный в стиле автомобиля премиум-класса Aurus. Вертолет был представлен на МАКС-2019 холдингом "Вертолеты России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российская воздушная платформа Е08М "Берта" с турбореактивным двигателем, разработанная компанией "Эникс". В зависимости от оснащения полезной нагрузкой и двигателем определенного типа может служить как воздушной мишенью, имитируя самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, так и разведывательным беспилотником. С новым двигателем платформа сможет подниматься на ранее недоступные ей высоты и развивать большие скорости.

Российская воздушная платформа Е08М Берта, представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
6 из 14

Российская воздушная платформа Е08М "Берта" с турбореактивным двигателем, разработанная компанией "Эникс". В зависимости от оснащения полезной нагрузкой и двигателем определенного типа может служить как воздушной мишенью, имитируя самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, так и разведывательным беспилотником. С новым двигателем платформа сможет подниматься на ранее недоступные ей высоты и развивать большие скорости.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ракетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-191 (слева направо), представленные на МАКС-2019. Двигатели разработаны НПО "Энергомаш".

Ракетный двигатель носителя Антарес РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН Зенит РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-19 на МАКС-2019
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Ракетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-191 (слева направо), представленные на МАКС-2019. Двигатели разработаны НПО "Энергомаш".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ

По данным организаторов, непосредственно на МАКС-2019 были заключены контракты на сумму более 250 миллиардов рублей. Самое активное участие в этом процессе принял ПСБ банк, который подписал на салоне ряд соглашений с представителями авиационной и космической промышленности. Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники. Подписи под документом поставили председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор АО "Вертолетная сервисная компания" Иван Серов, генеральный директор ООО "Открытая лизинговая компания" Сергей Огиенко, а также генеральный директор АО "Авиакомпания Конверс Авиа" Александр Желязков. Соглашение предусматривает поставки в течение 5 лет 500-600 вертолетов отечественного производства на сумму 250-300 миллиардов рублей.

Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники на МАКС-2019
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По данным организаторов, непосредственно на МАКС-2019 были заключены контракты на сумму более 250 миллиардов рублей. Самое активное участие в этом процессе принял ПСБ банк, который подписал на салоне ряд соглашений с представителями авиационной и космической промышленности. Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники. Подписи под документом поставили председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор АО "Вертолетная сервисная компания" Иван Серов, генеральный директор ООО "Открытая лизинговая компания" Сергей Огиенко, а также генеральный директор АО "Авиакомпания Конверс Авиа" Александр Желязков. Соглашение предусматривает поставки в течение 5 лет 500-600 вертолетов отечественного производства на сумму 250-300 миллиардов рублей.

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ

Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019. Как отметили в ПСБ, свою роль в поддержке авиапрома и космической отрасли банк видит в оказании предприятиям полного комплекса финансовых услуг. Это, прежде всего, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в целях бесперебойного обеспечения гособоронзаказа. Также ПСБ в качестве универсального банка предлагает предприятиям и другие банковские услуги: от лизинга, факторинга и международных расчетов до зарплатных проектов.

Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019
9 из 14

Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019. Как отметили в ПСБ, свою роль в поддержке авиапрома и космической отрасли банк видит в оказании предприятиям полного комплекса финансовых услуг. Это, прежде всего, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в целях бесперебойного обеспечения гособоронзаказа. Также ПСБ в качестве универсального банка предлагает предприятиям и другие банковские услуги: от лизинга, факторинга и международных расчетов до зарплатных проектов.

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор корпорации "Иркут" Равиль Хакимов на осмотре выставочного образца нового российского пассажирского самолета МС-21.
Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор корпорации Иркут Равиль Хакимов на осмотре выставочного образца нового российского пассажирского самолета МС-21
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Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор корпорации "Иркут" Равиль Хакимов на осмотре выставочного образца нового российского пассажирского самолета МС-21.
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ

Посетители международного авиационно-космического салона МАКС-2019 во время полетной программы.

Посетители международного авиационно-космического салона МАКС-2019 во время полетной программы
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Посетители международного авиационно-космического салона МАКС-2019 во время полетной программы.

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ

Клиенты и партнеры ПСБ могли отдохнуть и понаблюдать за полетной программой МАКС-2019 на отдельной веранде.

Клиенты и партнеры ПСБ могли отдохнуть и понаблюдать за полетной программой МАКС-2019 на отдельной веранде
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Клиенты и партнеры ПСБ могли отдохнуть и понаблюдать за полетной программой МАКС-2019 на отдельной веранде.

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В рамках авиасалона банк выступил организатором первого в истории МАКС коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса в целях увеличения их роли в гособоронзаказе. Более 20 клиентов банка, в том числе участники цепочек кооперации по гособоронзаказу, продемонстрировали свои разработки и продукцию на мини-стендах. Это приборы и электроника для авиации, синтетические материалы, средства связи, спецодежда, питание.  Представитель "Монитор Софт" демонстрирует опытную партию навигационных устройств десантирования.

Представитель Монитор Софт демонстрирует опытную партию навигационных устройств десантирования
13 из 14

В рамках авиасалона банк выступил организатором первого в истории МАКС коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса в целях увеличения их роли в гособоронзаказе. Более 20 клиентов банка, в том числе участники цепочек кооперации по гособоронзаказу, продемонстрировали свои разработки и продукцию на мини-стендах. Это приборы и электроника для авиации, синтетические материалы, средства связи, спецодежда, питание.  Представитель "Монитор Софт" демонстрирует опытную партию навигационных устройств десантирования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Разработчик инновационных систем и оборудования для авиации "Монитор Софт" проводит официальную церемонию передачи продукции заказчику — Министерству обороны России.

В ходе работы коллективного стенда малого и среднего бизнеса при посредничестве ПСБ были также заключены ряд контрактов с участием предприятий МСБ, связанных с оборонной отраслью и авиапромом.

Разработчик инновационных систем и оборудования для авиации Монитор Софт проводит официальную церемонию передачи продукции заказчику - министерству обороны РФ
14 из 14

Разработчик инновационных систем и оборудования для авиации "Монитор Софт" проводит официальную церемонию передачи продукции заказчику — Министерству обороны России.

В ходе работы коллективного стенда малого и среднего бизнеса при посредничестве ПСБ были также заключены ряд контрактов с участием предприятий МСБ, связанных с оборонной отраслью и авиапромом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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