https://ria.ru/20210628/sputnik-1738893026.html
"Роскосмос" на МАКС-2021 покажет макет новейшего спутника наблюдения
"Роскосмос" на МАКС-2021 покажет макет новейшего спутника наблюдения - РИА Новости, 28.06.2021
"Роскосмос" на МАКС-2021 покажет макет новейшего спутника наблюдения
"Роскосмос" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 продемонстрирует макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ", следует из... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:27
2021-06-28T13:27
2021-06-28T13:27
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Роскосмос" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 продемонстрирует макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ", следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.Согласно материалам, макет "Ресурса-ПМ" будет показан на стенде Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса").В октябре 2016 года "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, который предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, второго - в 2021 году. Старты аппаратов неоднократно переносились и в настоящее время намечаются, соответственно, на 2023 и 2024 годы.Спутники "Ресурс-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению и находится на исследовании главного конструктора. В 2022 году планируются запуски четвертого и пятого спутников "Ресурс-П".Авиасалон МАКС-2021 пройдёт с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210620/glonass-1737742912.html
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земля, космос - риа наука, роскосмос, жуковский
"Роскосмос" на МАКС-2021 покажет макет новейшего спутника наблюдения
"Роскосмос" на салоне МАКС-2021 продемонстрирует макет новейшего спутника "Ресурс-ПМ"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
"Роскосмос
" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 продемонстрирует макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ", следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.
Согласно материалам, макет "Ресурса-ПМ" будет показан на стенде Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса").
В октябре 2016 года "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, который предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, второго - в 2021 году. Старты аппаратов неоднократно переносились и в настоящее время намечаются, соответственно, на 2023 и 2024 годы.
Спутники "Ресурс-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.
В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли
сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению и находится на исследовании главного конструктора. В 2022 году планируются запуски четвертого и пятого спутников "Ресурс-П".
Авиасалон МАКС-2021 пройдёт с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.