https://ria.ru/20210715/semerka-1741069596.html

"Группа семи" ("Большая семерка", G7)

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - РИА Новости, 15.07.2021

"Группа семи" ("Большая семерка", G7)

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T03:48

2021-07-15T03:48

2021-07-15T03:48

g7

справки

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"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.Решение о проведении встреч руководителей промышленно развитых стран мира было принято в начале 1970-х годов в связи с финансовой нестабильностью и первым нефтяным кризисом, вызванным решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наложить эмбарго на поставки нефти в западные страны, которые поддержали Израиль в Войне Судного дня (1973).Истоки "Группы семи" были заложены встречей министров финансов Франции, Германии, США и Великобритании, которые, осознавая необходимость регулирования экономической и фискальной политики, собрались 25 марта 1973 года в библиотеке Белого дома, тем самым сформировав так называемую "библиотечную группу". В сентябре 1973 года к "четверке" присоединилась Япония. Министры финансов пяти стран периодически встречались до середины 1980-х годов.Первая встреча руководителей шести промышленно развитых стран – США, Японии, Франции, Великобритании, ФРГ и Италии – состоялась 15-17 ноября 1975 года в Рамбуйе (Франция) по инициативе президента Франции Валери Жискар д'Эстена.В итоговой декларации встречи в Рамбуйе наряду с согласованными оценками основных мировых торговых, валютно-финансовых и экономических проблем говорилось о приоритетном значении обеспечения экономики западных стран "достаточными" энергоресурсами. Были согласованы главные направления выхода из энергетического кризиса: сокращение импорта энергоресурсов и их консервация; рациональное природопользование и развитие альтернативных источников энергии; обеспечение более сбалансированных условий на мировом энергетическом рынке путем сотрудничества со странами-производителями энергоресурсов. При этом отмечалось, что "рост мировой экономики непосредственно связан с увеличением доступности энергетических источников".В 1976 году к шестерке присоединилась Канада. С 1977 года на встречах "Группы семи" присутствуют представители Европейского союза.Изначально "Группа семи" имела дело исключительно с вопросами монетарной политики. На рубеже 1970-1980-х годов объединение стало заниматься более широким кругом вопросов. Лидеры обсуждали политические и военные вопросы (терроризм, безопасность, ракетные установки в Европе, вооружение и ядерную энергетику, ситуацию в Афганистане, институциональное сотрудничество, будущее Центральной и Восточной Европы, реформирование ООН и МВФ), социальные (устойчивое развитие, защита прав человека, поддержка развивающихся стран в целях сокращения их долга), проблемы окружающей среды (изменение климата, выбросы парниковых газов) и экономические вопросы (международная торговля, кризис задолженности, экономическая помощь, координация макроэкономической политики).Россия впервые присоединилась к "семерке" в 1991 году, когда на совещание "клуба семи" был приглашен президент СССР Михаил Горбачев. Непосредственно в работе саммита, который прошел в Лондоне 15-17 июля, он не участвовал, однако встретился с лидерами "семерки" как в индивидуальном, так и в групповом порядке и детально обсудил планы советской экономической и политической реформы. Одним из центральных вопросов саммита было обсуждение положения в СССР и содействия преобразованиям в Советском Союзе. Участники саммита позитивно восприняли то, что Михаил Горбачев прибыл в Лондон. По завершении встречи руководители семи ведущих промышленно развитых стран подтвердили свою решительную поддержку процесса преобразований в СССР. Ими была выражена готовность работать совместно для содействия подключению Советского Союза к мировой экономике. Важным моментом лондонского саммита стало достижение консенсуса о предоставлении СССР статуса специально ассоциированного члена в Международном Валютном Фонде и Международном Банке Реконструкции и Развития. Одновременно в Лондоне было принято решение об активизации усилий и помощи СССР со стороны четырех международных институтов – Валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского банка реконструкции и развития, в том числе в вопросах технической экспертизы проблем микроэкономики, систематических реформ и отдельных приоритетных направлений, таких, как приватизация, либерализация и др. Участники встречи согласовали общие направления для активизации сотрудничества (на двусторонней и многосторонней основе) в области конверсии военной промышленности, энергетики, распределения продовольствия, транспорта и ядерной безопасности. Достигнута договоренность о начале создания механизмов сотрудничества и координации усилий между СССР и "семеркой".В 1992 году первый президент России Борис Ельцин принял участие во встрече "семерки" в Мюнхене. Ряд двусторонних и групповых встреч с лидерами "Большой семерки" формально остались за рамками саммита.Впервые Россия приняла участие в политических дискуссиях как полноценный партнер на саммите 1994 года в Неаполе (Италия). В 1997 году на саммите в Денвере (США) Россия вступила в "Группу семи" с ограничениями по участию в обсуждении отдельных финансовых и других экономических вопросов.В 1998 году в Бирмингеме (Великобритания) "Большая семерка" официально превратилась в "Большую восьмерку" с Россией в качестве полноценного члена.Саммиты Группы проходят ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, проводящая встречу на высшем уровне, выступает в течение календарного года в качестве председателя и определяет повестку встречи.Несмотря на неофициальный статус решений, принимаемых на саммите, по итогам каждого мероприятия его участники выпускают совместное заявление. Под председательством России саммит "восьмерки" впервые прошел в 2006 году в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне. Тремя основными пунктами повестки дня саммита стали энергетическая безопасность, здравоохранение/инфекционные заболевания и образование. В числе других тем были: пиратское использование интеллектуальной собственности, борьба с коррупцией, торговля, терроризм, стабилизация и восстановление после завершения конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения, Ближний Восток и Африка.В 2014 году саммит "Большой восьмерки" должен был пройти в Сочи в июне, однако 3 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к саммиту "восьмерки" в Сочи из-за российской позиции по Крыму и Украине. 4-5 июня 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, председатель Европейского Совета и председатель Европейской Комиссии провели собственный саммит в Брюсселе (Бельгия) в формате G7.Главной темой заседания стала ситуация на Украине. В 2015 году саммит "Группы семи" прошел 7-8 июня в Германии. В итоговом резюме страны согласовали ежегодное выделение 100 миллиардов долларов до 2020 года на защиту климата, сформулировали задачу снизить глобальное потепление на два градуса, зафиксировали поддержку борьбы с террористическими группировками типа "Исламского государства"* (ИГ, запрещена в РФ) и "Боко Харам"* (также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*, запрещена в РФ) и призвали к скорейшему созданию правительства национального единства в Ливии, что стало бы важным шагом в войне с террористами.В 2016 году саммит "Группы семи" прошел в Японии. По итогам саммита лидеры стран "большой семерки" приняли совместную декларацию и еще ряд документов, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии. В 2017 году саммит "Большой семерки" прошел 26-27 мая в Таормине (остров Сицилия, Италия). Лидеры стран обсудили вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом. В 2018 году саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом". Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой и призвали Россию "прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима". Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров стран G7 и не стал подписывать итоговое коммюнике. В 2019 году саммит G7 прошел 24-26 августа во французском Биаррице. К участию в саммите, кроме непосредственно глав государств и правительств стран G7, были приглашены лидеры и других стран, в частности, Австралии, Чили, Руанды, ЮАР. Мероприятие также посетил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В итоговом заявлении участников саммита, которое уместилось на одном листе, были затронуты торговые вопросы, иранская атомная программа, а также ситуация на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге.В 2020 году саммит должен быть состояться в июне в Кэмп-Дэвиде (США). В марте Белый Дом заявил, что из-за пандемии коронавируса очная встреча лидеров G7 не состоится. Президент США Дональд Трамп планировал провести саммит позже, но в итоге мероприятие так и не состоялось.В марте и в апреле 2020 года лидеры "Большой семерки" встречались в формате видеоконференций, в ходе которых обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса. В 2021 году в "Большой семерке" председательствует Великобритания. 19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел онлайн-встречу с лидерами стран "Большой семерки", в ходе которой обсуждалась разработка и дистрибуция вакцин от COVID-19, постэпидемическое восстановление экономики и другие вопросы. В итоговом коммюнике G7 выразила готовность сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), "Группой двадцати" и другими многосторонними структурами для укрепления безопасности здравоохранения во всем мире.11-13 июня в городе Карбис-Бэй (графство Корнуолл) состоялся саммит лидеров G7. По итогам саммита страны G7 в итоговом коммюнике заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Участники "Группы семи" намерены действовать вместе с Москвой там, "где есть сферы общего интереса".Как отмечается в коммюнике, страны G7 все так же призывают Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека". "Семерка" высказалась за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге. Лидеры G7 подчеркнули "важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем", а также выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.Страны G7 заявили о намерении преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии и вводить против них дальнейшие санкции."Семерка" также намерена продолжать поддерживать гражданское общество, независимые медиа и права человека в Белоруссии."Большая семерка" подтвердила приверженность поддержки территориальной целостности Украины и призвала РФ к "снижению напряженности" в регионе, говорится в итоговом коммюнике, подписанном главами стран-участниц состоявшегося в английском Корнуолле саммите G7. G7 также подтвердила, что продолжит поддерживать нормандский формат урегулирования конфликта на востоке Украины. В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом США, заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл и намеревался пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в G7 – не самоцель для России, Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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